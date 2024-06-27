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  4. Ve beklenen oldu! İsrail harekete geçti, Lübnan'a peş peşe saldırılar

Ve beklenen oldu! İsrail harekete geçti, Lübnan'a peş peşe saldırılar

27.06.2024 23:09
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İsrail'in Lübnan'a saldırı planı onaylanması sonrasında gelen açıklamalar bölgede tansiyonu yükseltmişti. İsrail birliklerinin sınıra yığınak yapması sonrasında İsrail'den Lübnan'a yönelik ilk saldırı gerçekleşti. İsrail güçleri Lübnan'da iki ayrı noktayı vurdu.

Ve beklenen oldu! İsrail harekete geçti, Lübnan'a peş peşe saldırılar

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyordu.

LÜBNAN'A SALDIRI PLANI ONAYLANMIŞTI

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

"GEREKLİ KARARLARI YAKINDA ALACAĞIZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

LÜBNAN'A SALDIRI

Bu gelişmeler sonrasında İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Khiam kasabasını bombaladığı aktarıldı.

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Ayrıca, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına da hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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