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Vejetaryen kadınları bekleyen tehlike! Yüzde 33 daha fazla

11.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre; vejetaryen kadınlarda kalça kırığı riskinin yüzde 33 fazla olduğu tespit edildi. 26 bin 318 orta yaşlı kadını kapsayan araştırmada, vejetaryen olanlarda kalça kırığı riskinin et ve balık yiyenlere göre yüzde 33 fazla olduğu görüldü.

Vejetaryen kadınları bekleyen tehlike! Yüzde 33 daha fazla

Bilim insanları, vejetaryen kadınlarda kalça kırığı riskinin vejetaryen olmayanlara göre yüzde 33 fazla olduğunu ortaya koydu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Leed Üniversitesinden araştırmacılar, et ve balık tüketenlerle tüketmeyen kadınların karşı karşıya olduğu kalça kırığı riskini inceledi.

Araştırmacılar, kalça kırığı yaşanması durumunun kemik ve kasların ihtiyaç duyduğu besinlerin alınmamasından kaynaklanabileceğini ifade etti.

POTANSİYEL KALÇA KIRIĞI RİSKİ

Araştırma ekibinden James Webster, "Araştırmalarımız vejetaryen kadınlarda potansiyel kalça kırığı riskini vurguluyor." dedi.

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Vejetaryenlere yemek yeme alışkanlıklarını değiştirme uyarısında bulunmadığını vurgulayan Webster, yemek yeme rutininde kişisel koşulların gözetilmesi, dengeli ve sağlıklı yaşam tarzı için hangi besinlerin gerekli olduğunun bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Webster, vejetaryenlerde genellikle kemik ve kas sağlığı ile bağlantılı besin alımının daha düşük olmasının endişe verici olduğunu kaydederek bu tür besinlerin et ve hayvansal ürünlerde daha fazla bulunduğuna işaret etti.

KEMİK SAĞLIĞI KORUNMALI

Araştırmacılardan Profesör Janet Cade, kalça kırığının kişileri başkalarına bağımlı hale getiren, hayat kalitesini düşüren ve ekonomik olarak maliyetli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Cade, bitki bazlı diyetlerin zayıf kemik sağlığı ile bağlantılı olduğunu ancak kalça kırığı riskiyle olan bağlantılara dair henüz somut verilerin bulunmadığını ifade etti.

Araştırmalar ayrıca zayıf olmamanın, diyetlere temel besinler ekleyerek kasları güçlendirmenin ve fiziksel aktiviteyi artırmanın kemik sağlığını korumaya yardımcı olacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, BMC tıp dergisinde yayımlandı.


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Anahtar Kelimeler:
kalça çıkığı vejetaryen
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