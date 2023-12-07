Verdiği ilan gündem oldu! Ev sahibinin sıradışı isteği: Para yerine onu tercih etti

Konut sektöründe yaşanan fiyat artışları neticesinde ev sahipleriyle kiracılar arasındaki sorunlar artış gösteriyor. Bu zamana kadar ev sahiplerinin banka puanı ve kefil gibi talepleri olmuştu. Fakat Ankara'da ev sahibinin ilanda kiracısından istediği şeyler adeta şaşkına çevirdi.

SİGORTA VE ASGARİ ÜCRET PRİMİ İSTEDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ev sahibi verdiği ilanda kiracısından kira bedeli yerine asgari sigorta primi ve sigorta istedi.

Ev sahibi ilanında, kiracısına "Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak" şartı koştu.





