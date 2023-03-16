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Verdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyor! "İnsanlar kilo verdikten sonra farklı davranıyor"

16.03.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden ölçüleri hakkında yapılan yorumlar birçok kadının ve erkeğin psikolojik sorunlar yaşamasına neden oluyor. Etkileri düşünülmeden yapılan bu yorumlar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. TikTok'ta kilolu olduğu dönemde aldığı zorba yorumları ve kilo verme sürecini anlatan bir kadının yaşadığı değişim görenleri hayran bıraktı.

Verdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyor! "İnsanlar kilo verdikten sonra farklı davranıyor"

İçerik yaratıcısı Krystal, kilo verme dönüşümünü gösteren bir videoyu TikTok hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Kilo vermeden önce erkeklerin neden onunla ilgilenmedikleri hakkında bir dizi mazaret sunduklarını paylaşan Krystal, geçmişte aldığı yorumları paylaşarak eski fotoğraflarını gösterdi.

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Eski bedenine "Tipim değilsin", "Sen çok büyüksün," , "Kilo verirsen güzel olursun," gibi yorumlar geldiğini paylaştı. Ancak genç kadın bu yorumları ciddiye alarak etkili kilo verme sürecine girdi.

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Verdiği kiloların ardından çok daha sağlıklı ve dinç görünüme kavuşan Krystal, yaşadığı değişimi gösterdi. Yeni haline gelen yorumlarda "Birlikte çok iyi olabilirdik," diyen biri bulunuyordu.

ERKEK ARKADAŞINA OLAN GÜVENİNİ PAYLAŞTI

Krystal, "İnsanlar kilo verdikten sonra sana farklı davranıyor, iyi ki bunun ortasında erkek arkadaşımı buldum, bu yüzden beni benim için sevdiğini biliyorum" dedi.

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İnsanlar desteklerini göstermek için yorumlara gittiler. Bir yorumcu "Her iki şekilde de güzel," dedi. Bir başkası "Öncesi ve sonrası güzel ama itiraf etmeliyim ki saçın çok daha sağlıklı görünüyor" dedi.


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