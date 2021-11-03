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Veriler inceleniyor! Dikkat çeken açıklama: Covid-19 sonrası hem kadınlarda hem erkeklerde idrar kaçırma rahatsızlıkları arttı

03.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden ve sürekli sıkışma hissi yaşayan hastalarda bir artış olduğunu izlediklerini belirterek, ''Deneyimlerimize göre bu durumun Kovid-19 ile bir ilişkisi olduğu yönünde. Elimizde veriler toplanıyor. Analizler sonucu hem ülkemizde hem de dünyada çok daha net sonuçlara ulaşabileceğiz'' dedi.

Veriler inceleniyor! Dikkat çeken açıklama: Covid-19 sonrası hem kadınlarda hem erkeklerde idrar kaçırma rahatsızlıkları arttı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Cüneyd Özkürkçügil, "7. Ulusal işlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi"ne katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, kadın hastalarda idrar kaçırmanın hiçbir yaşta normal olmadığını söyledi.

Hangi yaşta olunursa olunsun idrar kaçırmanın bir problem olduğunu aktaran Özkürkçügil, yaşam kalitesinin artırılması için bir üroloji uzmanıyla görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

İŞEME GÜÇLÜĞÜNÜN BAŞKA NEDENLERİ OLABİLİR

İdrar yapma güçlüğü çeken erkek hastalara değinen Özkürkçügil, "Her işeme güçlüğü çeken erkeklerde ille de prostata bağlı bir hastalık yoktur. Bu çok yanlış bilinen bir noktadır. Her hasta işeme güçlüğü gördüğü zaman kendisinde bir prostat hastalığı olduğunu düşünüp ön yargıyla doktora gidiyor. İşeme güçlükleri çok farklı sebeplere bağlı olabilir." dedi.

Çocukların idrar kaçırmasının altında çeşitli nedenlerin yatabildiğini anlatan Özkürkçügil, bu çocukların başarıyla tedavi edilebildiğini, hiç endişe edilmeden ilgili uzmanlara başvurulabileceğini kaydetti.

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COVID-19 SONRASI İDRAR KAÇIRMA RAHATSIZLIKLARI ARTTI

Özkürkçügil, Covid-19 sonrası kadınlarda ve erkeklerde idrar kaçırma rahatsızlıklarının arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Kongremizde düzenlenen toplantıda bu durumu destekler söylemlerde bulunuldu. Her biri farklı bölgede çalışan meslektaşlarımız aynı ifadeyi tekrar tekrar söylediler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kovid-19 sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden ve sürekli sıkışma hisseden hastalarda bir artış olduğunu izliyoruz. Deneyimlerimize göre bu durumun Kovid-19 ile bir ilişkisi olduğu yönünde. Elimizde veriler toplanıyor. Bu verilerin toplanması ve analizleri sonucu hem ülkemizde hem de dünyada çok daha net sonuçlara ulaşabileceğiz. 'Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz, vitamin alırım geçer.' gibi düşünceler çok yanlış bir yaklaşım. Kısa ve uzun dönemdeki etkilerini düşünerek herkese, aşınızı olun tavsiyesinde bulunuyoruz. Kovid hastalığının getirisinin ne olacağını biz hekimler olarak kestiremiyoruz."

Sosyal mesafeye ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özkürkçügil, "Bu durumu böyle değerlendirip, lütfen aşınızı olun. Hem kendinizi hem de toplumu koruyun." değerlendirmesinde bulundu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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