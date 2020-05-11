Vestel Akıllı Saat satışa çıktı! İşte rakiplerinden uygun fiyatı...

Akıllı saat denilince akla Apple Watch, Huawei Watch GT 2e gibi modeller geliyor. Fakat bu konuda yerli bir oyuncu daha var. O da Vestel'in ilk akıllı saat ürünü olma özelliği taşıyan Vestel Akıllı Saat'ten başkası değil.

VESTEL AKILLI SAAT ÖZELLİKLERİ

Vestel ilk akıllı saati, Vestel Akıllı Saat'i satışa sundu. Apple Watch gibi dikdörtgen bir tasarım diline sahip olan Vestel Akıllı Saat, 1.3 inçlik IPS bir ekran kullanıyor. Bu ekran Vestel'ın aktardığı bilgilere göre çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimlerini gösterebiliyor.

Akıllı saatin dış yüzeyinde 12 mm'lik paslanmaz çelik materyalini tercih eden Vestel, bu gövde yapısıyla birlikte IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Uyku takibi ve nabız ölçümü gibi diğer akıllı saatlerde de yer alan özelliklerin de bulunduğu Vestel Akıllı Saat'te, 8 ayrı spor moduna ek olarak nefes egzersizi özelliği de bulunmakta.

VESTEL AKILLI SAAT FİYATI

Vestel Akıllı Saat fiyatı 299 TL olarak açıklandı. Akıllı saat halihazırda Vestel e-mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

