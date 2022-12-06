Viaport Marina Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Viaport Marina Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri son zamanların çok sık tercih edilen mekânlarıdır. Günümüzde küçükten büyüğe herkes alışveriş merkezlerinde vakit geçirir. Müşteriler hem eğlenceli vakit geçirebilmek hem de alışveriş yapabilmek için alışveriş merkezine giderler. Büyük şehirler alışveriş merkezleri açısından oldukça zengindir. Kişiler alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini ve hafta sonu çalışma durumlarını merak etmekte ve internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Viaport Marina Outlet AVM de müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği ve sıklıkla tercih ettiği bir alışveriş merkezidir.

Viaport Marina Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezlerine gidecek müşteriler önceden alışveriş merkezinin açıldığı saati öğrenmek isterler. Bunun için internet üzerinden araştırma yapabilirler. Viaport Marina Outlet AVM çalışma saatleri dâhilinde farklı marka ve mağazalarla birlikte müşterilerine hizmer sunar. Viaport Marina Outlet AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirtilmiştir. Bu alışveriş merkezine gidecek müşteriler 10.00 itibari ile ziyarete başlayabilirler.

Viaport Marina Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezine gitmek isteyen vatandaşlar alışveriş merkezinin kapanış saatini merak edebilirler. Bunun için internet üzerinden alışveriş merkezinin kapanış saatini araştırırlar. Bayramlar ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle beraber Viaport Marina Outlet AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. AVM’yi ziyaret eden kişiler 22.00 itibarıyla işlerini tamamlamış olmalılar.

Viaport Marina Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri genel olarak hafta içi ve hafta sonu hizmet verirler. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezleri için oldukça yoğun geçer. Bu sebeple müşteriler alışveriş merkezlerinin hafta sonu çalışma durumlarını ve çalışma saatlerini araştırırlar. Viaport Marina Outlet AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.



