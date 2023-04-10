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  4. Vicdanları sızlatan olay! 2 aylık bebekleri öldü, bir hafta fark etmediler

Vicdanları sızlatan olay! 2 aylık bebekleri öldü, bir hafta fark etmediler

10.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da duyanların kanını donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olan Suat ve Ayşegül T. çifti, bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebeklerinin öldüğünü fark etmedi. Korkunç olay, komşuların kötü koku üzerine polise ihbarda bulunması ile ortaya çıktı. Bebeğin cesedi morga kaldırılırken, gözaltına alınan anne tutuklandı, babanın ise arandığı bildirildi. İşte olayın detayları...

Vicdanları sızlatan olay! 2 aylık bebekleri öldü, bir hafta fark etmediler

Dehşete düşüren olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

ANNE GÖZALTINDA BABA ARANIYOR

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

'POLİS GELİNCE FARK ETTİK'

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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