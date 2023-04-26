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  4. Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

26.04.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaşanan olay duyanlara pes dedirtti. Depremzedelere yönelik dağıtım işleri yapan 44 yaşındaki F.T. toplanılan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak yerine evine götürdü. Ekiplerin dikkat etmesiyle kadının evine operasyon düzenlendi. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen ekipler evde hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. (44) isimli kadın, toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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EVDEN ÇIKAN MALZEMELER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı. F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

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Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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