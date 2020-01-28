Virüs korkunç boyutlara ulaştı! Doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

50 milyon insanın Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı Çin'den birbirinden ilginç haberler devam ediyor. Uzmanların son açıklaması ise salgının ne kadar riskli bir statüye sürüklendiğinin en büyük işareti.

WASHINGTON POST: DOKTORLAR YETİŞKİN BEZİ KULLANIYOR

Washington Post gazetesi, Çin'de virüsü durdurma çalışmaları ile ilgili ilginç bir detaya yer verdi.

Gazete, sağlık çalışanlarının tuvalete gitmek için zamanları olmadığından yetişkin bezleri kullanmaya başladıklarına yer verdi.

Virüsün şu an için bulaştığı en genç vaka 9 aylık bir bebek. Çin hükümeti virüs bulaşanların sayısını 3 bine yakın olarak açıklasa da uzmanlar gerçek vaka sayısının hali hazırda 100 binden fazla olduğunu ve birçok kişinin daha teşhis edilemediğini ifade ediyor.

Ülkede son günlerde, siyasiler, aktivistler ve sağlık personeli birliği tarafından Koronavirüsün yayılmasını önlemek için anakara ile sınırın kapatılması yönünde çağrılar yapılıyor.

Sağlık komisyonu, virüsn yayılmaya başladığı kent olan Çin'in Wuhan şehrinden seyahat edenlerin toplum sağlık istasyonlarına kaydolması ve kendilerini virüsün maksimum kuluçka dönemi olan 14 gün boyunca evde karantinaya alması gerektiği uyarılarını yapıyor.

