Vücudunu yargılayanlara inat bikinili cesur paylaşımı dikkat çekti! "İlham kaynağımsın..."

Kadınların bedenleri üzerine yapılan yorumlar psikolojik açıdan birçok soruna neden olabiliyor. Sosyal medyanın sık kullanımıyla da artan güzellik algıları kadınların tek bir görünüme kavuşması için çeşitli baskıların yaratılmasına yol açıyor. Kullanılan filtreler, yapılan estetik operasyonlar ile birçok kadın görünümünü değiştirse de bu baskılar değişim göstererek farklı şekillere bürünüyor. Vücut pozitifliğini savunan

Olivia Kirby, bu konuda yayınladığı videolar ile dikkat çekiyor.

BAŞKALARININ NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMIYOR

TikTok takipçilerine kıvrımlarını ve "göbeğini" kucaklama konusunda video çeken Olivia Kirkby, her şeyin kendinize duyduğunuz güvenle ilgili olduğunu söylüyor. Daha önceki sosyal medya kliplerinde, başkalarının kendisi ve vücudu hakkında ne düşündüğünü umursamadığını ve amacını kanıtlamak için karnını salladığını ve karnını tuttuğunu söyledi.

"SAĞLIKLI BİR VÜCUT TAM OLARAK BÖYLE GÖRÜNÜYOR"

"Vücut imajımla mücadele ederken ve gördüklerimden tamamen tiksinirken, banyoda küçük göbek rulolarıma baktığımı çok net hatırlıyorum. Ama şimdi tek gördüğüm ne kadar sevimli ve yumuşak olduğum ve sağlıklı bir vücudun tam da böyle göründüğü. Keşke büyürken benimki gibi daha fazla vücut görseydim."

Takipçileri Olivia'nın yayınladığı videoya destek mesajları yağdırdı. Biri "Parıldayan kızsın, ilham kaynağım!" dedi.

VÜCUDU ÜZERİNDEN ÖRNEKLER VERDİ

Olivia, takipçilerine kendi şekli veya boyutu ne olursa olsun vücutlarını kucaklamak için verdiği başka bir gizli ipucunu paylaştı. “Bu, hayatımı gerçekten değiştiren bir şeydi. Kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama güven bana, dene."

Olivia daha sonra sözlerini eyleme dökerek "sevimli küçük göbeğini", "sevimli küçük sallanan kollarını" ve poposundaki "sevimli küçük gamzeyi" tanımlayarak örnekler verdi. Olivia şöyle devam etti: "Sanırım videolarımda küçük demeyi bıraktım çünkü bir keresinde 'Bu küçük değil' denildi. Ben de 'Bu muhtemelen doğru' gibiydim ama 'Umurumda değil!' dedim. Küçük olduğu için küçük demiyorum, sevimli olduğu için öyle diyorum."

