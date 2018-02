Vücut kokunuzu dikkate alın! Çok fazla terliyor ve acı acı kokuyorsanız...

Bunun nedeni bağırsak tıkanıklığı olabilir. Ve oldukça tehlikeli bir tıbbi durumdur. Bağırsak yolunda böylesi bir tıkanıklık genellikle dışkı gibi bir kokuya neden olur ve yediğiniz her şey kokuyu daha da ağırlaştırır. Dahası, sindirim problemleri kötü bir ter kokusu oluşturabilir. Vücudun farklı bölümleri de dışkı kokusu gibi ter üretebilir olmasına rağmen, koltuk altı bölgesi bu durumdan daha çok etkilenir.

5 / 7 Çürük yumurta kokusu varsa ...

Nedeni çok fazla et yemek olabilir. Et, sindirim sistemine çok ağır gelen bir besindir. Bu nedenle günlük olarak çok et tüketen insanlarda çürük yumurta kokusunu andıran bir koku oluşabilir. Bu özel koku ette - özellikle kırmızı ette yüksek miktarda kükürt içeren amino asitlerden kaynaklanmaktadır.