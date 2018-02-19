Vücut kokunuzu dikkate alın! Çok fazla terliyor ve acı acı kokuyorsanız...

Vücut kokusu diyabet, karaciğer sorunları ve yanlış beslenme sonucu da oluşabilir. İşte vücut kokusunun potansiyel nedenleri...

Vücut kokusu hastalık habercisi olabilir

1 / 7 Vücudunuzda dışkı kokusu varsa... Bunun nedeni bağırsak tıkanıklığı olabilir. Ve oldukça tehlikeli bir tıbbi durumdur. Bağırsak yolunda böylesi bir tıkanıklık genellikle dışkı gibi bir kokuya neden olur ve yediğiniz her şey kokuyu daha da ağırlaştırır. Dahası, sindirim problemleri kötü bir ter kokusu oluşturabilir. Vücudun farklı bölümleri de dışkı kokusu gibi ter üretebilir olmasına rağmen, koltuk altı bölgesi bu durumdan daha çok etkilenir.

2 / 7 Acı kokusu alırsanız... O zaman bir doktora gitmeniz gerekebilir, çünkü bu sizin karaciğerinizle ilgili bir sorun yaşadığınızın işareti olabilir. Hasar görmüş bir karaciğer kendine özgü kokuları olan çeşitli kimyasallar üretir. Sindirim ve mide bulantısı gibi semptomlara yol açar.

3 / 7 Vücudunuz balık gibi kokuyorsa... Balık Kokusu Sendromu veya Trimetilaminüri adı verilen bir rahatsızlığınız olabilir. Trimetilaminüri, keskin kokusu olan trimetilamin bileşiğinin vücutta parçalanamaması neticesinde ortaya çıkan bir tablodur. Sıklıkla çürümüş balık kokusuna benzetilir. Bu bozukluğu olan kişilerin idrarında, terlemede ve nefesinde çürüyen balık kokusu ortaya çıkar. Ne yazık ki, bu genetik bir hastalıktır ve doğuştan itibaren hissedilir. Balık kokusunun diğer nedenleri diyetteki proteinlerin aşırı olması veya spesifik bakterilerin varlığının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu sendromun tedavisi, antibiyotikler, spesifik asitli losyonlar ve beslenmeye gerekli özeni göstermektir.

4 / 7 Tatlı kokuyorsan ... Bu diyabet belirtisi olabilir. Kan dolaşımınızdaki yüksek keton seviyeleri nedeniyle vücudunuzda tatlı veya meyveli bir koku oluşabilir. Ayrıca, idrarınızda da özel bir koku varsa, Akçağaç hastalığı belirtisi olabilir. Bu metabolik bir bozukluktur.

5 / 7 Çürük yumurta kokusu varsa ... Nedeni çok fazla et yemek olabilir. Et, sindirim sistemine çok ağır gelen bir besindir. Bu nedenle günlük olarak çok et tüketen insanlarda çürük yumurta kokusunu andıran bir koku oluşabilir. Bu özel koku ette - özellikle kırmızı ette yüksek miktarda kükürt içeren amino asitlerden kaynaklanmaktadır.

6 / 7 Alkol kokusu alırsan... Alkol tükettiğimizde, vücut onu toksin olarak algılar ve asetik aside ayırmaya çalışır. Alkolün yaklaşık% 90'ı bu şekilde metabolize edilir, geri kalanlar idrar, ter ve solunum yoluyla atılır.