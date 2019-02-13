KADIN

Vücut şekline göre külot nasıl seçilir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kadınların yüzde 80'inin yanlış sütyen giydiğini biliyoruz. Fakat yapılan araştırmalara göre birçok kadının külot tercihlerinde de zorlandığı ortaya çıktı. Stil uzmanları vücudunuz için hangi külotların en iyisi olduğunu açıkladı.

Vücut şekline göre külot nasıl seçilir?

2008 anketine göre kadınların yaklaşık % 80'i yanlış beden sütyen giydiğini öğrendikten sonra birçok kadının külot seçimlerinde de doğru tarzı bulmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Konforlu ve bedeniniz için en doğru külot seçimi konusunda başarılı mısınız? İşte cevabı.
Moda dünyasına yön veren internet sitelerinden biri olan What What Wear'daki moda uzmanları her beden için en iyi özeti çıkarmak için bu konuya ışık tuttu.

ARMUT ŞEKLİ

1

İncecik bir bel ve bel kıvrımından sonra dolgun kalçalar armut vücut tipini tanımlar. Örnek vermek gerekirse aldğınız bir kot pantolon kalçalarınıza oturuyor ancak belinize bol geliyorsa armut şekilli bir kalçaya sahipsiniz demektir. Bu size benziyorsa klasik bikini şeklindeki külotları tercih edebilirsiniz. Bu tarz külotlar kalçalarınızı muntazam bir şekilde saracak ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

KUM SAATİ

2

Kum saati vücut şekline sahip olan kadınlar geniş omuzlar, ince bel ve geniş kalçaları tanımlar. Moda uzmanları bunun için yüksek belli iç çamaşırlarını öneriyor. Popoyu kaldıran korseli külotlar kalçalarınızın daha sıkı ve daha dar görünmesini sağlayacaktır. Likralı modeller de kalçalarınızı toplayacaktır. Hipster ve brazilian tipli külotlar geniş kalçalı kadınların vücutlarının çok daha orantılı ve kadınsı görünmesini sağlar. Siyah, lacivert, kahverengi gibi koyu renkler tercih etmeniz kalçalarınızı daha dar gösterecektir.

ATLETİK VÜCUT ŞEKLİ

3

Bu vücut şekli normal ya da küçük göğüsler, geniş omuzlar, omuzlara simetrik kalçalar ve oyuntusuz bir bel görünümüne sahip vücudu tanımlar. Atletik vücut tipleri tipik olarak tanımlanmış kaslar ve muhtemelen daha geniş omuzları ifade eder. Bu vücut tipine sahip olanlar bacak kaslarını ortaya çıkaran belde oturan tanga türü iç çamaşırlarını kullanabilirler.

ELMA ŞEKİLLİ VÜCUT TİPİ

4

Kalça, bel ve omuz ölçüleri birbirine çok yakındır. Elma tipi vücutların en belirgin özellikleri ince bacaklarıdır. Bundan dolayı eğer elma tipi bir vücudunuz varsa, Brazilian tarzı külotları tercih edebilirsiniz. Bu kesim kalçaları rahat bir şekilde sarar ve vücut hatlarını daha feminen gösterir.

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