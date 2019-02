Vücut şekline göre külot nasıl seçilir?

2008 anketine göre kadınların yaklaşık % 80'i yanlış beden sütyen giydiğini öğrendikten sonra birçok kadının külot seçimlerinde de doğru tarzı bulmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Konforlu ve bedeniniz için en doğru külot seçimi konusunda başarılı mısınız? İşte cevabı.

Moda dünyasına yön veren internet sitelerinden biri olan What What Wear'daki moda uzmanları her beden için en iyi özeti çıkarmak için bu konuya ışık tuttu.

ARMUT ŞEKLİ

İncecik bir bel ve bel kıvrımından sonra dolgun kalçalar armut vücut tipini tanımlar. Örnek vermek gerekirse aldğınız bir kot pantolon kalçalarınıza oturuyor ancak belinize bol geliyorsa armut şekilli bir kalçaya sahipsiniz demektir. Bu size benziyorsa klasik bikini şeklindeki külotları tercih edebilirsiniz. Bu tarz külotlar kalçalarınızı muntazam bir şekilde saracak ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

KUM SAATİ

Kum saati vücut şekline sahip olan kadınlar geniş omuzlar, ince bel ve geniş kalçaları tanımlar. Moda uzmanları bunun için yüksek belli iç çamaşırlarını öneriyor. Popoyu kaldıran korseli külotlar kalçalarınızın daha sıkı ve daha dar görünmesini sağlayacaktır. Likralı modeller de kalçalarınızı toplayacaktır. Hipster ve brazilian tipli külotlar geniş kalçalı kadınların vücutlarının çok daha orantılı ve kadınsı görünmesini sağlar. Siyah, lacivert, kahverengi gibi koyu renkler tercih etmeniz kalçalarınızı daha dar gösterecektir.