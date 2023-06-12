Vücutta dayanılmaz ağrılara neden olan 4 gıda! Bu hatadan uzak durun

Geceleri uykudan uyandırarak ve hareket kabiliyetini kısıtlayarak yaşam kalitesinin düşmesine neden olan artrit ağrılarını kontrol altına alabilmek için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına neden olan yiyecekler bulunuyor.

İLTİHAPLANMAYI ARTIRAN 4 GIDA

Şeker

Rafine edilmiş karbonhidratlar

İşlenmiş gıdalar

Sağlıksız yağlar ve tohum yağları

Uzman Steve, “Şeker, rafine karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar ve tohum yağları gibi iltihaplanmayı teşvik ettiği bilinen gıdaları kesin. Bu gıdalar, hızlı bir şekilde okside oldukları ve ekşimiş hale geldikleri için artan eklem ağrısına ve iltihaplanmaya katkıda bulunabilir." dedi.

İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLABİLEN YİYECEKLER

Rafine karbonhidratlar, iki ana karbonhidrat türünden biridir. Bunlara beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecekler, cipsler, kekler ve şekerle tatlandırılmış tahıllar dahildir.

Sağlıksız yağlar, doymuş veya trans yağlardır ve işlenmiş etler, sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküviler ve kekler gibi şeyleri içerir.

Uzman ayrıca glüten ürünlerinin sınırlandırılmasını tavsiye etti. "Glutene duyarlı bireyler için buğday, arpa ve çavdar gibi glüten içeren tahılları azaltmak veya ortadan kaldırmak eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir" dedi. "Gluten duyarlılığı bazı insanlarda iltihaplanmayı şiddetlendirebilir."





AĞRILARI AZALTAN YİYECEKLER

Artrit semptomlarınıza yardımcı olmak için alımınızı artırmanız gereken birçok yiyecek de vardır. “Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bol miktarda gıda ekleyin.

“Zerdeçal, zencefil, yeşil yapraklı sebzeler, çilek, yağlı balık (somon ve uskumru gibi), ceviz ve keten tohumu, eklem sağlığını destekleyebilecek anti-inflamatuar gıda örnekleridir.” Eklem iltihabına katkıda bulunabilen oksidatif stresle mücadele etmek için antioksidanlar açısından zengin gıdaları dahil edin.

ARTRİT BELİRTİLERİ

Eklem ağrısı, hassasiyet ve sertlik

Eklemlerde ve çevresinde iltihaplanma

Eklemlerin kısıtlı hareketi

Etkilenen eklem üzerinde sıcak kırmızı cilt

Zayıflık ve kas kaybı.



