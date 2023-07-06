Wagner lideri Prigojin'in evinden çıkanlar görenleri şoke etti! Düşmanlarının kesik kafaları...

Rusya'daki başarısız Wagner ayaklanması sonrası Putin güçleri, Yevgeny Prigojin'in Saint Petersburg'daki malikanesine baskın düzenledi. Baskında birçok nesne ele geçirilirken, Prigojin'in düşmanlarının kesik kafalarının fotoğraflarıyla dolu bir dolap, timsah ve çeşitli peruklar dikkat çekti.

RUS GAZETESİ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI

Kremlin yanlısı İzvestia gazetesi, dün 24 Haziran'da Prigojin Belarus'ta sürgündeyken malikanesinin arandığı görüntüleri servis etti.

DÜŞMANLARININ KOPMUŞ KAFALARI...

Müfettişler, çok büyük saldırı silahları ve mühimmat zulaları, altın külçeleri, doldurulmuş bir timsah ve Prigojin'in düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen çerçeveli bir fotoğraf keşfettiler.

Baskının görüntülerinde ayrıca griden kahverengiye değişen stil ve renklerde pek çok farklı peruk içeren büyük bir dolap da yer alıyor.

Prigojin'in çeşitli kılık değiştirmelerin bir parçası olarak peruk taktığını gösteren çok sayıda fotoğraf, devlet destekli Rus Telegram kanallarına sızdırıldı.

Öte yandan aramalarda çok sayıda pasaport, ibadet odası ve küçük bir hastane de bulunurken, Rus güçlerinin arama sırasında en çok dikkatini çeken ise bir tablo oldu. Tabloda Prigojin'in düşmanlarının öldürülüp kafalarının kesilmiş hallerinin görüldü.

