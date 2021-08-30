Watch Serisi 7 modelinin sahte versiyonları ortaya çıktı

Apple Watch’un iPhone 12 serisi, iPad Air, iPad Pro ve 24 inç iMac’in tasarımına çok benzeyen kare bir kenar kullanması bekleniyor.

Görüntülerdeki cihazlar Apple’dan değil taklitler olsa da nihai ürüne benzeyebilirler ve bu da yeni Apple Watch tasarımının gerçek hayatta nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Sahte Apple Watch Series 7 ürünleri Çin’de 60 $ civarında satışa sunulmuş durumda.

Şimdiye kadar, Apple Watch Series 7’nin tasarımını yalnızca sızan görüntülere ve endüstri kaynakları tarafından sızdırılan CAD çizimlerine dayanan renderlerde gördük. Apple Watch 7 serisinin 6 serisine göre 1,7 mm daha ince olması beklense de bu değişikliğin klonlanmış ürüne getirilmemiş olabileceğini belirtmekte fayda var. Sızdırılan görüntülerdeki Watch 7 klonu, orijinal cihazdan daha kalın görünüyor.

Popüler Apple ürünlerinin klonları genellikle görünüşte çok aldatıcıdır ve aldatılanları orijinal olduklarına inandırır. Bu sorun çok yaygın, özellikle sahte AirPod’lar, sahte ile gerçek arasında ayrım yapmanın zor olduğu bir noktaya geldi ve böylece Apple’ın sahte ürünlerle mücadele etmeye ve bunların satılmasını önlemeye odaklanan bir ekibi var.

Apple’ın önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte Apple Watch 7 Serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve iPhone 13 serisinin yanı sıra geliştirilmiş ekran teknolojisi ve ultra geniş bant bağlantıları, daha hızlı işlemciler, daha büyük piller ve daha fazlasını sunması bekleniyor.

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