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WhatsApp, alışverişi kolaylaştıracak

22.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcılarının ürün bulmasını kolaylaştıran, temelde kategorize edilmiş listeler olan Koleksiyonların eklenmesiyle artık daha rahat alışveriş yapılabilecek.

WhatsApp, alışverişi kolaylaştıracak

WhatsApp, yeni özellik için "işletmeler artık kataloglarındaki öğeleri kategoriye göre düzenleyebilir, böylece müşterilerin artık aradıklarını bulmak için uzun öğe listelerinde gezinmesine gerek kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

DAHA FAZLA KATEGORİ

Kullanıcı açısından bakıldığında, artık yalnızca bir ürün listesi yerine “erkek kıyafetleri, kadın kıyafetleri, gömlekler, pantolonlar” gibi daha fazla kategori karşınıza çıkacak. Daha önce olduğu gibi, bir şirketin kataloğuna, başlıklarındaki gönderilmiş bir bağlantı veya alışveriş düğmesi aracılığıyla erişebileceksiniz.

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WhatsApp, uygulamanın Kovid-19 başladığından beri Brezilya ve Hindistan’da alışveriş için daha popüler hale geldiğini kaydetti. Facebook ve WhatsApp’ın gelişmekte olan ülkelerde karışık bir sicili var, örneğin Brezilya, WhatsApp’ın yeni gelişen mobil ödeme sistemini geçen yılın sonlarında askıya aldı.

Yeni özellik yılbaşı dönemi yaklaşırken insanlara alışverişlerde kolaylık tanımayı hedefliyor. Şirket son dönemlerde birbirinden farklı ve kullanışlı özellikle platformunu genişletmeye devam ediyor diyebiliriz. Bu kapsamda alışveriş özelliği de geliştirilmiş oldu.

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sosyal medya whatsapp
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