WhatsApp'ta yeni dönem! Kendisi dahi okuyamayacak

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliğinden her fırsatta bahsediyor. Arkadaşlarınızla ve ailenizle WhatsApp üzerinden paylaştığınız her şeyin onlarla aranızda kalmasını sağlayan bu özellik, WhatsApp sohbetlerinin ve mesajlarının güvenli kalmasına yardımcı oluyor. Ancak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği iCloud ve Google Drive'daki WhatsApp yedeklerinde bulunmuyor. Yani mesajlarınızın yedeği uçtan uca şifreleme ile korunmuyor. Ancak bu durum değişiyor.

WHATSAPP'TA UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ YEDEKLER DÖNEMİ

WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekler adı verilen özelliğini duyurdu. Yeni özellik, Google Drive veya iCloud'da depolanan yedeklerin uçtan uca şifrelemeyle koruma altına alınmasına imkan tanıyor.

İsteğe bağlı ekstra bir güvenlik katmanı olarak sunulan uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliği ile artık uçtan uca şifrelenmiş yedeğinizi, seçtiğiniz bir parola veya yalnızca sizin bildiğiniz 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı ile güvence altına alabileceksiniz.

WHATSAPP OKUYAMAYACAK

WhatsApp'ın açıklamasına göre, WhatsApp veya yedekleme hizmeti sağlayacağınız yedeklerinizi okuyamayacak ve kilidini açmak için gereken anahtara erişemeyecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp yeni özelliğini, WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olanlara yavaş yavaş sunacağını belirtiyor.

Kısa süre içerisinde ise tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

