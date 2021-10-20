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WhatsApp'ta yeni dönem! Kendisi dahi okuyamayacak

20.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte iCloud ve Google Drive'daki WhatsApp yedekleriniz de koruma altına alınacak. WhatsApp veya yedekleme hizmeti sağlayıcınız dahi yedeklerinizi okuyamayacak.

WhatsApp'ta yeni dönem! Kendisi dahi okuyamayacak

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliğinden her fırsatta bahsediyor. Arkadaşlarınızla ve ailenizle WhatsApp üzerinden paylaştığınız her şeyin onlarla aranızda kalmasını sağlayan bu özellik, WhatsApp sohbetlerinin ve mesajlarının güvenli kalmasına yardımcı oluyor. Ancak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği iCloud ve Google Drive'daki WhatsApp yedeklerinde bulunmuyor. Yani mesajlarınızın yedeği uçtan uca şifreleme ile korunmuyor. Ancak bu durum değişiyor.

WhatsApp'tan yeni özellik! Resmen duyurduWhatsApp'tan yeni özellik! Resmen duyurdu

WHATSAPP'TA UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ YEDEKLER DÖNEMİ

WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekler adı verilen özelliğini duyurdu. Yeni özellik, Google Drive veya iCloud'da depolanan yedeklerin uçtan uca şifrelemeyle koruma altına alınmasına imkan tanıyor.

WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekler

İsteğe bağlı ekstra bir güvenlik katmanı olarak sunulan uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliği ile artık uçtan uca şifrelenmiş yedeğinizi, seçtiğiniz bir parola veya yalnızca sizin bildiğiniz 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı ile güvence altına alabileceksiniz.

WHATSAPP OKUYAMAYACAK

WhatsApp'ın açıklamasına göre, WhatsApp veya yedekleme hizmeti sağlayacağınız yedeklerinizi okuyamayacak ve kilidini açmak için gereken anahtara erişemeyecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp yeni özelliğini, WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olanlara yavaş yavaş sunacağını belirtiyor.

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Kısa süre içerisinde ise tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
icloud sosyal medya whatsapp
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