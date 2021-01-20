Whatsapp Çin’de kaybetti!

WhatsApp’ın kullanıcılara verilerini Facebook ile paylaştığını hatırlatan bildiriminin ardından, insanlar şifreli alternatif platformlara kaçmaya başladı. TechCrunch’a göre, 10-13 Ocak arasında Telegram 25 milyon kullanıcı kazandı. Signal düzinelerce ülkede App Store ve Google Play Store’da zirveye yükseldi. 7 Ocak’ta Elon Musk, 40 milyon Twitter takipçisini ilgi uyandıran bir tweet’le insanları Signal’i yüklemeye yönlendirdi.

İŞTE WHATSAPP'IN BİLDİRİMİ SONRASI ÇİN'DEKİ ARTIŞ

Araştırma firması Sensor Tower’ın verilerine göre Signal, indirme sayısı bağlamında Çin App Store’unda 3-7 Ocak arasındaki döneme göre yüzde 500 artış yaşadı 8 ile 12 Ocak arasında 9.000 yeni indirme topladı. Telegram, 8-12 Ocak arasında 17.000 indirme daha kazandı ve indirme sayısı 3-7 Ocak dönemine göre yüzde 6 arttı. WhatsApp’ın büyümesi her iki dönemde de 10.000 indirme kaydederek durdu. Sensor Tower, Telegram’ın, Çin’in App Store’unda yaklaşık 2,7 milyon toplam indirme gördüğünü tahmin ediyor.

Telegram, Signal ve WhatsApp’ın Çin’de erişilebilir olması bazı insanları şaşırtabilir. Ancak Çin’in sansür kararları keyfi ve tutarsız olabilir. Sansür izleme sitesi Apple Censorship’in gösterdiği gibi, tüm büyük Batılı mesajlaşma uygulamaları hala China App Store’da mevcut.