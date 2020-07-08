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WhatsApp Facebook Messenger ile arasına çapraz bağ kuruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

WhatsApp, uygulamasını daha iyi bir hala getirmek için çalışmalarına devam ediyor. WhatsApp'ın yeni hedefi ise çapraz sohbetten başkası değil. Peki WhatsApp çapraz sohbet özelliği ne işe yarıyor?

WhatsApp Facebook Messenger ile arasına çapraz bağ kuruyor!

WhatsApp güncellemelerini takip ediyorsanız fark etmişsinizdir. WhatsApp, belirli periyotlar ile hem iOS hem de Android kullanıcılarına güncellemeler sunar. Bu güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları içerirken, bazen de önemli yeniliklerin kapısını aralar. İşte WhatsApp'ın sıradaki güncellemesi de tam da bunu yapıyor; WhatsApp ve Facebook Messenger için yeni olan bir özelliğin, çapraz sohbet özelliğinin kapısını aralıyor.

WHATSAPP VE FACEBOOK MESSENGER ÇAPRAZ SOHBETE GEÇİYOR

Bir geliştirici, tersine mühendislik yoluyla Messenger uygulamasındaki WhatsApp bağlantısını ortaya çıkarttı. Buna göre WhatsApp, Facebook Messenger ile arasında bir bağ kuracak çapraz sohbet özelliği için kolları sıvadı. Bu özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcıları, WhatsApp entegrasyonuyla birlikte WhatsApp'taki kişileri ile sohbet edebilecek. Böylece zaten Facebook çatısı altında bulunan her iki uygulamanın arasındaki bağ daha da kuvvetlenecek.

WhatsApp Facebook Messenger

MARK ZUCKERBERG'İN HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR

WhatsApp'ın ve Facebook Messenger'ın yeni çapraz sohbet özelliğini yakın bir dönemde kullanıma sunması bekleniyor. Üstelik aynı özelliğin, Instagram'a da gelmesi de neredeyse kesin. Böylece Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in 2019 yılında ilk kez bahsettiği hayali gerçekleşecek ve tüm uygulamalar birbirleriyle entegre olacak.

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