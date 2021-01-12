WhatsApp gizlilik sözleşmesi 2021 son durum... WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu? WhatsApp sözleşmesi kabul edenler ne olacak?

Gelen son dakika haberine göre, WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Dünya üzerinden anlık mesajlaşma servisi olarak kullanılan WhatsApp'ın yaklaşık olarak 2 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini paylaşmasının ardından kullanıcılar tepki göstermeye ve uygulamayı bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi alternatif uygulamalara geçmeye başladı. WhatsApp sözleşmesi nedir araştırılırken, kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi neyi kapsıyor merak ediyor. Kullanıcıların WhatsApp verilerini pazarlama amaçlı Facebook ile paylaşacağını belirten sözleşmenin detayları haberimizde. WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sadece Türkiye Rekabet Kurumu, WhatsApp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum... WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ? WhatsApp'ın yeni sözleşmesi iptal mi edildi sorusuna cevap aranıyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sadece Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi henüz iptal olmadı. WhatsApp'tan ya da herhangi bir kurumdan iptale ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan hala WhatsApp kullanan bazı kullanıcılar söz konusu szöleşmeyi yanlışlıkla onayladı. WhatsApp hangi bilgileri paylaşıyor, WhatsApp sözleşmesi detayları nedir?

WhatsApp'a yeni gizlilik sözleşmesi sonrası şikayet yağdı! WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüm dünyayı ayağa kaldıran sözleşmede hangi maddeler yer alıyor merak ediliyor. WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibari ile WhatsApp kullanıcılarının tüm verileri Facebook ile alışverişleri rahatlatmak amacı ile paylaşılacak. Sözleşmeyi zorunlu hale getiren WhatsApp, veri paylaşımına izin vermeyen kullanıcılardan WhatsApp'ı mahrum bırakacak. WhatsApp kullanmak isteyen kişiler, WhatsApp'ın zorla dayattığı bu onayı vermek zorunda. Bununla birlikte alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak. WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile hangi bilgileri paylaşacak bir yandan araştırılırken öte yandan güncellemenin hangi içerikleri kapsadığı merak ediliyor. İşte WhatsApp'ın yeni dözleşmesi içerikleri; Kullanıcı Şikayetleri WhatsApp'taki İşletmeler Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları Hesap Bilgileri Mesajlar Bağlantılar Kullanım ve Kayıt Bilgileri Cihaz ve Bağlantı Bilgileri