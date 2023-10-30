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WhatsApp grubundan çıkarılınca sinirlenen kadın avukattan şok mesajlar! Şantaj yaptı: 'Kocanın beni taciz ettiğini söylerim'

30.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul barosuna kayıtlı avukat Z.Ö., avukatların oluşturduğu WhatsApp grubundan hakaret nedeniyle çıkarıldı. Alınan karara sinirlenen Z.Ö. kendini geri almayan grup yöneticisine "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı.

WhatsApp grubundan çıkarılınca sinirlenen kadın avukattan şok mesajlar! Şantaj yaptı: 'Kocanın beni taciz ettiğini söylerim'

İstanbul barosuna kayıtlı 47 yaşındaki avukat Z.Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grupta meslektaşı K.A.'ya hakaret edince şikayet üzerine grup yöneticisi avukat F.T., tarafından gruptan çıkarıldı.

MESAJLAR ATMAYA BAŞLADI

Buna sinirlenen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi. Öfkesine yenik düşen Z.Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı F.T.'ye mesajlar atmaya başladı. İddiaya göre öfkeli avukat, gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek, "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.

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MESLEKTAŞINA ŞANTAJ YAPTI

Tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Z.Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantajla para koparmak oldu.

İddiaya göre Z.Ö., F.T.'ye iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde, "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı.

Z.Ö.'nün kendisini avukat eşi C.T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen F.T., şikayetçi oldu.

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AVUKAT, DOSYADA FİRARİ KONUMUNA DÜŞTÜ

Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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Şantaj Avukat

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