WhatsApp gruplarındaki ses kayıtları ortalığı ayağa kaldırmıştı! CHP'den 'sahte seçmen' açıklaması 'Özellikle takibini yaptırdım...'

Türkiye, yaklaşan seçimleri konuşuyor. 14 Mayıs seçimleri için gündem hareketlenirken CHP'den WhatsApp gruplarında yayılan ses kayıtlarına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamayı, CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptı.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Canan Kaftancıoğlu paylaşımında "Sevgili İstanbullular; WhatsApp gruplarında “benim apartmanımda” ya da “bir yakınımın” diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında "Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz.

Takipteyiz" dedi.

