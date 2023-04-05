HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. WhatsApp gruplarındaki ses kayıtları ortalığı ayağa kaldırmıştı! CHP'den 'sahte seçmen' açıklaması 'Özellikle takibini yaptırdım...'

WhatsApp gruplarındaki ses kayıtları ortalığı ayağa kaldırmıştı! CHP'den 'sahte seçmen' açıklaması 'Özellikle takibini yaptırdım...'

05.04.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Sosyal medyada seçim ve seçmenlere ilişkin çok sayıda paylaşım yapılmaya devam ediliyor. Son olarak CHP'den 'sahte seçmen' iddialarına ilişkin bir açıklama geldi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, WhatsApp gruplarında "benim apartmanımda" ya da "bir yakınımın" diye başlayıp bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kaftancıoğlu, "Özellikle takibini yaptırdım" diyerek açıkladı.

WhatsApp gruplarındaki ses kayıtları ortalığı ayağa kaldırmıştı! CHP'den 'sahte seçmen' açıklaması 'Özellikle takibini yaptırdım...'

Türkiye, yaklaşan seçimleri konuşuyor. 14 Mayıs seçimleri için gündem hareketlenirken CHP'den WhatsApp gruplarında yayılan ses kayıtlarına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamayı, CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptı.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Canan Kaftancıoğlu paylaşımında "Sevgili İstanbullular; WhatsApp gruplarında “benim apartmanımda” ya da “bir yakınımın” diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_e836c474062945642538242188cde41c

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında "Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz.
Takipteyiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Hemen sonlandırması lazım diyerek sert çıktı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi: İyice haddini aştı Son dakika: Hemen sonlandırması lazım diyerek sert çıktı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi: İyice haddini aştı
Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldiTrump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi
İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."
Anahtar Kelimeler:
seçim Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.