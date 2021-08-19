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WhatsApp harekete geçti: 90 günü seçebileceksiniz!

19.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği için yeni bir seçeneği test ediyor. Buna göre WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini kullanan kişilere ait mesajların 90 gün sonra otomatik olarak silinmesine de izin verecek.

WhatsApp harekete geçti: 90 günü seçebileceksiniz!

WhatsApp Android ve iOS uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu çalışmalar kapsamında çok kısa bir süre önce "Süreli Mesajlar" veya diğer adıyla "Kaybolan Mesajlar" adında bir özellik ile karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. WhatsApp, şimdi ise mesajları belirli bir süre sonra otomatik olarak silen bu özellik için yeni bir seçenek geliştiriyor.

SÜRELİ MESAJLARIN SÜRESİNİ UZATIYOR

WhatsApp, süreli mesajlar için 90 gün seçeneği üzerinde çalışıyor. Evet, bu seçenek ile birlikte süreli mesajlar kapsamında göndereceğiniz bir mesaj tam 90 gün sonra otomatik olarak silinebilir. Üstelik yeni seçeneğin nasıl göründüğüne dair bir ekran görüntüsü de elimizde var.

WhatsApp 90 gün seçeneği

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WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, WhatsApp'ın hala test aşamasında olan 24 saat seçeneğini koruduğunu, ancak bunun yanına 90 gün seçeneğini de eklediğini görüyoruz.

NE ZAMAN GELECEK?

Bu çalışmanın izi ise WhatsApp'ın Android beta 2.21.17.16 sürümünde görüldü. Bu yüzden 90 günlük seçenek, henüz geliştirme aşamasında.

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Ancak gelecekteki bir güncelleme ile süreli mesajlara gelecek yeni seçeneğin tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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