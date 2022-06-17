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WhatsApp kullanıma sundu! Merakla bekleniyordu, sonunda geldi: Gizleyebileceksiniz

17.06.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, "Şunlar Hariç Kişilerim..." adında yeni bir gizlilik özelliğine kavuştu. Bu özellik bir süredir merakla bekleniyordu. WhatsApp yeni özelliği, "Son görülme zamanınız, profil fotoğrafınız, hakkımda bilginiz veya durum güncellemeniz hariç tuttuğunuz kişiler dışında, telefon rehberinizdeki kişiler tarafından görülebilir" diyerek açıkladı. Kısacası, son görülme zamanınızı ve profil fotoğrafınızı istediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.

WhatsApp kullanıma sundu! Merakla bekleniyordu, sonunda geldi: Gizleyebileceksiniz

WhatsApp'ta son görülme zamanı, durumlar ve profil fotoğrafı için son olarak kullanıcılara 3 farklı seçenek sunuluyordu. Bu seçenekler "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" olarak sıralanmaktaydı. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan keşiflerde "Şunlar Hariç Kişilerim..." adında yeni bir seçeneğin daha üzerinde çalışıldığı görülmüştü. Bu da birçok kullanıcının yeni seçeneğin neler sunacağına dair meraklanmasına neden olmuştu. Ve nihayet beklenen gün geldi; "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneği WhatsApp'a eklendi.

WHATSAPP'A YENİ GİZLİLİK SEÇENEĞİ: "ŞUNLAR HARİÇ KİŞİLERİM..."

WhatsApp'ın yeni gizlilik seçeneği "Şunlar Hariç Kişilerim..." "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse"nin yanındaki yerini aldı. Kullanıcılar yeni seçeneği kullanmaya başladı. WhatsApp, resmi internet sitesinde "Son görülme zamanınız, profil fotoğrafınız, hakkımda bilginiz veya durum güncellemeniz hariç tuttuğunuz kişiler dışında, telefon rehberinizdeki kişiler tarafından görülebilir." ifadesini kullanarak "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneğinin ne anlama geldiğini açıkladı.

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WhatsApp'ın yeni gizlilik seçeneği "Şunlar Hariç Kişilerim..." profil fotoğrafı, son durum, hakkında ve son görülme bilgisini rehberdeki bazı kişilerden gizlemeyi sağlayacak. Böylece bazı bilgilerinizi istediğiniz kişilerden gizleme olanağını elde edeceksiniz.

"ŞUNLAR HARİÇ KİŞİLERİM..." NASIL KULLANILIR?

WhatsApp>Ayarlar>Hesap>Gizlilik yolunu izleyerek "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneğine ulaşabilir ve istediğiniz kişileri seçtikten sonra onlardan bazı bilgilerinizi gizleyebilirsiniz.

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