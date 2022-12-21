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WhatsApp, yeni müjdesini duyurdu! O yanlışlığın telafisi olacak

21.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellik sunmaya devam ediyor. WhatsApp'ın yeni özelliklerine şimdi bir yenisi daha eklendi! Kullanıcıların faydalanacağı o özelliği WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart duyurdu. Bu özellik ile yanlışlıkla "benden sil" özelliğini kullanarak sildiğiniz bir mesajı birkaç saniye içinde geri getirebileceksiniz.

WhatsApp, yeni müjdesini duyurdu! O yanlışlığın telafisi olacak

WhatsApp'tan yeni bir özellik duyurusu daha geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması bildiğiniz üzere "herkes için sil" ve "benden sil" seçenekleri sunuyor. Ancak herkes için silmek istediğiniz bir mesajı yanlışlıkla "Benden Sil"e basıp kendiniz için sildiyseniz, artık bu yanlışlığın telafisi olacak. WhatsApp'tan ve WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart'tan bu konuda duyurular yapıldı.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ

Diyelim ki bir grup sohbetinde utanç verici bir yazım hatası yaptınız ve bunun silinmesini istiyorsunuz. Acele eden kullanıcılar bazen "herkesten sil" yerine yanlışlıkla "benden sil"e tıklıyor. Böylelikle mesaj sizden kayboluyor, ancak diğer herkesin görebileceği şekilde kalıyor.

Yeni özellik ise "benden sil" özelliğiyle silinen bir mesajı beş saniye içinde geri getirebilme imkanı veriyor. Böylece "benden sil" özelliği ile yanlışlıkla silinen mesaj geri yüklenebiliyor. Mesaj geri getirildikten sonra eğer istenirse herkes için de silinebiliyor.

WhatsApp

Ayrıca kullanıcılar bir mesajı hiç silmek istemeden, yanlışlıkla "benden sil"e tıklayarak sildiyse de bu özellik silinen mesajı kurtarmakta işe yarıyor.

Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha

WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Herkes için silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla yalnızca kendiniz için sildiğiniz zamanlar için 'Benden sil' seçeneğine geri alma seçeneğini ekledik." dedi.

WhatsApp'ın resmi Twitter hesabı ise yaptığı paylaşımda "Artık herkes için silmek istediğiniz bir mesajı yanlışlıkla kendiniz için sildiğinizde geri alabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.


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