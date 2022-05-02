WhatsApp rakibi Telegram için ücretli abonelik yolda! Nedir bu Telegram Premium?

WhatsApp'ın en dişli rakiplerinden biri olarak gösterilen, zaman zaman da WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları arasında listelenen Telegram iOS için beta uygulamasında yapılan keşifle ses getirdi. Bu keşif, ücretli abonelik olduğu söylenen Telegram Premium'u ortaya çıkardı. Detaylar ise oldukça dikkat çekici...

TELEGRAM'A ÜCRETLİ ABONELİK: TELEGRAM PREMIUM

Telegram'ın iOS için beta uygulamasının 8.7.2 sürümünde Telegram Premium ücretli abonelik hizmeti keşfedildi. İddialara göre, Telegram Premium'un ilk özellikleri, kullanıcılara ekstra sticker'lar ve özel tepkiler olarak görünüyor.

TELEGRAM PREMIUM'UN FİYATI BİLİNMİYOR AMA...

Telegram Premium'un fiyatı ve sunduğu diğer avantajlar gibi merak edilen ayrıntılar ise şu anda bilinmezliğini koruyor. Ama Telegram'ın ücretsiz bir seçeneğinin olmaya devam edeceği varsayılıyor.

Telegram, geçen yıl reklam satışları ve büyük grup kanallarına göre uyarlanmış ekstra özellikler aracılığıyla platformundan para kazanmak için bazı hamleler yapmıştı.

