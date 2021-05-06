WhatsApp'ta son gün yaklaşıyor! Hesaplar silinecek

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı ile geçtiğimiz ayların en çok konuşulan kararlarından birine imza atmıştı. Popüler mesajlaşma uygulaması, yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılara sunmuş ve 8 Şubat'a kadar kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylamasını istemişti. Facebook ile WhatsApp arasındaki iş birliğini ortaya koyan sözleşmeyi onaylamayanlar ise WhatsApp kullanamayacaktı. Üstelik tepki çeken karar, Türkiye'deki kullanıcıları da ilgilendiriyordu. Türkiye'deki WhatsApp kullanıcıları da gizlilik sözleşmesini onaylamadığı takdirde WhatsApp kullanma imkanı bulamayacaktı.

WhatsApp'ın bu kararı büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki kullanıcıların bir çoğu Telegram, Signal ve BiP gibi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini belirtmişti. Yaşananlardan sonra WhatsApp geri adım atarak gizlilik sözleşmesinin son onaylanma tarihini 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ertelemişti. Nitekim WhatsApp'ın işaret ettiği "son gün" artık çok yakın. Zira 15 Mayıs'a az bir süre kaldı. Peki 15 Mayıs'tan sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?