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WhatsApp'ta son gün yaklaşıyor! Hesaplar silinecek

06.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için süre 15 Mayıs'ta doluyor. Bu tarihe kadar WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayan hesaplar, 120 gün boyunca 'pasif' olarak nitelendirilecek. Daha sonra ise WhatsApp hesabı otomatik olarak silinecek.

WhatsApp'ta son gün yaklaşıyor! Hesaplar silinecek

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı ile geçtiğimiz ayların en çok konuşulan kararlarından birine imza atmıştı. Popüler mesajlaşma uygulaması, yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılara sunmuş ve 8 Şubat'a kadar kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylamasını istemişti. Facebook ile WhatsApp arasındaki iş birliğini ortaya koyan sözleşmeyi onaylamayanlar ise WhatsApp kullanamayacaktı. Üstelik tepki çeken karar, Türkiye'deki kullanıcıları da ilgilendiriyordu. Türkiye'deki WhatsApp kullanıcıları da gizlilik sözleşmesini onaylamadığı takdirde WhatsApp kullanma imkanı bulamayacaktı.

WhatsApp sözleşmesi

WhatsApp'ın bu kararı büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki kullanıcıların bir çoğu Telegram, Signal ve BiP gibi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini belirtmişti. Yaşananlardan sonra WhatsApp geri adım atarak gizlilik sözleşmesinin son onaylanma tarihini 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ertelemişti. Nitekim WhatsApp'ın işaret ettiği "son gün" artık çok yakın. Zira 15 Mayıs'a az bir süre kaldı. Peki 15 Mayıs'tan sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

MESAJ OKUMAK VEYA GÖNDERMEK YOK

WhatsApp'ın şubat ayında yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar sözleşmeyi kabul edene kadar WhatsApp'ın tüm özelliklerinden faydalanamayacak. Örneğin, 15 Mayıs'a kadar yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar, kısa bir süre mesaj ve arama bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.

WhatsApp

120 GÜN PASİF KALACAKLAR

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar WhatsApp tarafından 120 gün boyunca 'pasif' olarak nitelendirilecek. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. Fakat kullanıcılar, 120 gün boyunca kararından vazgeçerek yeni gizlilik sözleşmesini onaylayabilecek ve WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecek.

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HESAPLAR SİLİNECEK

120 günün sonunda sözleşme kabul edilmezse WhatsApp hesabı otomatik olarak silinecek. Yani hesap, tamamen ortadan kaldırılacak.

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sosyal medya whatsapp
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