WhatsApp Web yeni özelliklere kavuştu

WhatsApp masaüstü güncellemesi 2.2049.8 sürümüyle birlikte herkese sunuldu. Yeni özellikler ve yeni tasarım seçenekleri bu sürüm içerisinde en fazla dikkat çeken detaylardı. Uygulama geliştiriciler bugünlerde masaüstü uygulama ile çok fazla ilgilendi. Böylece ortaya herkesi memnun edebilecek bir tasarım çıktı.

WHATSAPP WEB KARANLIK MOD DESTEĞİ KAZANDI

WhatsApp tarafından yayınlanan masaüstü güncellemesi, öncelikle tasarım alanında gerçekleşti. Bildiğiniz üzere mobil uygulama içerisinde zaten karanlık mod tercih edilebiliyor. Android ve iOS uygulamalarda kullanılan karanlık mod, şimdilerde masaüstü sürümüne de geldi.

Gözleri biraz fazla yorduğu için normal renkler uygulamalarda pek tercih edilmiyor. Bu nedenle birçok büyük uygulama için karanlık mod seçeneği aktif hale getirilmişti. Bu desteği alan WhatsApp, aynı zamanda çıkartmaların yenilenmesi ile ilgili de bir değişiklik kazandı.

Kullanıcıların çok tercih ettiği çıkartmalar bundan sonra masaüstü sürümünde de kullanılabilecek. WhatsApp Web üzerinden hem çıkartmalar kullanılabilecek hem de karanlık bir tema ayarlanabilecek. Tüm bunlar kullanıcılara geniş bir özgürlük alanı tanıyor.