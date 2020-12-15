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WhatsApp Web yeni özelliklere kavuştu

15.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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WhatsApp Web yeni özelliklere kavuştu

Kullanıcıların uzun bir süredir beklediği WhatsApp masaüstü güncellemesi sonunda çıktı. Akıllı telefonlara biraz fazla önem gösteren uygulama şimdilerde masaüstü özelliklerini geliştiriyor.

WhatsApp masaüstü güncellemesi 2.2049.8 sürümüyle birlikte herkese sunuldu. Yeni özellikler ve yeni tasarım seçenekleri bu sürüm içerisinde en fazla dikkat çeken detaylardı. Uygulama geliştiriciler bugünlerde masaüstü uygulama ile çok fazla ilgilendi. Böylece ortaya herkesi memnun edebilecek bir tasarım çıktı.

WHATSAPP WEB KARANLIK MOD DESTEĞİ KAZANDI

WhatsApp tarafından yayınlanan masaüstü güncellemesi, öncelikle tasarım alanında gerçekleşti. Bildiğiniz üzere mobil uygulama içerisinde zaten karanlık mod tercih edilebiliyor. Android ve iOS uygulamalarda kullanılan karanlık mod, şimdilerde masaüstü sürümüne de geldi.

Gözleri biraz fazla yorduğu için normal renkler uygulamalarda pek tercih edilmiyor. Bu nedenle birçok büyük uygulama için karanlık mod seçeneği aktif hale getirilmişti. Bu desteği alan WhatsApp, aynı zamanda çıkartmaların yenilenmesi ile ilgili de bir değişiklik kazandı.

Kullanıcıların çok tercih ettiği çıkartmalar bundan sonra masaüstü sürümünde de kullanılabilecek. WhatsApp Web üzerinden hem çıkartmalar kullanılabilecek hem de karanlık bir tema ayarlanabilecek. Tüm bunlar kullanıcılara geniş bir özgürlük alanı tanıyor.

WHATSAPP WEB BEKLENEN ÖZELLİĞİ ALIR MI?

WhatsApp Web sürümü ile alakalı en çok merak edilen detay ise hiç şüphesiz görüntülü konuşma özelliği oldu. Uygulama eğer görüntülü konuşma özelliğini masaüstü sürümüne getirirse bu çok büyük bir etki yaratacaktır.

WhatsApp Web nasıl kullanılır?WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp tarafından yayınlanan güncellemeler, yavaş yavaş bütün cihazlara ulaşıyor. Eğer sizin de cihazınıza gelmediyse telaş yapmayın. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu sürüm cihazınıza yüklenecektir. Sizce WhatsApp tarafından hangi güncellemeler getirilirse büyük talep görür?

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