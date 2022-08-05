Winamp geri döndü! Bir dönemin vazgeçilmeziydi, yıllar sonra güncellendi

1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında, iPod, iTunes, Spotify ve Apple Music daha yokken Winamp adında bir program vardı. Winamp, Spotify gibiydi, ancak dinlemek istediğiniz her şarkıyı sizin elle toplamanız ve uygulamaya eklemeniz gerekiyordu. Windows 95 dönemine damga vuran birçok program gibi, Winamp da geride kaldı ve unutuldu, ancak geri döndü.

WİNAMP'IN YENİ SÜRÜMÜ ÇIKTI

Winamp'ı AOL'den satın alan Radionomy, dört yıl sonra ilk kez Winamp'ın yeni bir sürümünü yayınladı. Böylece Winamp 5.9 RC1 Build 1999 sürümü çıktı. Winamp 5.9 RC1 Build 1999'un sürüm notlarında, güncellemenin, 4 yıllık bir çalışmayı temsil ettiği vurgulandı. Ayrıca, iki geliştirme ekibinin ve pandemi kaynaklı bir ara dönemin altı çizildi.

BİLDİĞİMİZ GİBİ...

Bu sürümde yapılan çalışmaların çoğunun, kod tabanını modernize eden sahne arkası çalışmalarına odaklandığı belirtildi. Bu da, hala o eski Windows programı gibi göründüğü ve hareket ettiği anlamına geliyor.