Windows 7 direniyor: İşte en popüler Windows işletim sistemleri!

Windows işletim sistemleri arasında bazı unutulmaz sistemler var. Aslında her bir sistem sürümünün unutulmaz bir hikayesi olsa da bazıları gerçekten Windows dünyasına damga vuran etkilere sahip. Bunlardan biri Windows 7. Windows 10 öncesi çıkan sürümlerden biri olan Windows 7, birçok bilgisayara yüklenmişti ve işletim sistemi, Windows Vista sonrası kullanıcılar tarafından hızlıca benimsenmişti. Fakat görünüşe göre kullanıcılar işletim sistemini çok fazla benimsedi ki pek çok kişi Windows 10'un çıkmasına rağmen onu hala bırakamadı.

WİNDOWS 7 KULLANIM ORANI İLE ŞAŞIRTTI

StatCounter araştırma şirketi, en popüler Windows işletim sistemlerini kullanım oranlarına göre sıralayan ve Kasım 2020 itibarıyla ortaya çıkan verileri kapsayan bir rapor yayınladı. Raporda, en çok kullanılan işletim sistemi beklendiği üzere yüzde 74.96 ile Windows 10 oldu. Windows 10'u ise ilginç bir şekilde beş yıl önce desteği sona eren Windows 7 takip etti. Rapora bakılırsa Windows 7 hala bilgisayarların yüzde 17.68'ine kurulu durumda. Üstelik Windows 7, kendisinden sonra çıkan Windows 8'den bile daha yüksek bir kullanım oranına sahip.