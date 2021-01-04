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Windows 7 direniyor: İşte en popüler Windows işletim sistemleri!

04.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Windows 7 direniyor: İşte en popüler Windows işletim sistemleri!

Son olarak Windows 10'un da dahil edildiği Windows işletim sistemleri için yeni bir rapor yayınlandı. StatCounter araştırma şirketi tarafından yayınlanan rapora göre Windows 7, Windows 8'e göre hala çok popüler. Windows Vista ve Windows XP ise artık yok denebilecek kadar az.

Windows işletim sistemleri arasında bazı unutulmaz sistemler var. Aslında her bir sistem sürümünün unutulmaz bir hikayesi olsa da bazıları gerçekten Windows dünyasına damga vuran etkilere sahip. Bunlardan biri Windows 7. Windows 10 öncesi çıkan sürümlerden biri olan Windows 7, birçok bilgisayara yüklenmişti ve işletim sistemi, Windows Vista sonrası kullanıcılar tarafından hızlıca benimsenmişti. Fakat görünüşe göre kullanıcılar işletim sistemini çok fazla benimsedi ki pek çok kişi Windows 10'un çıkmasına rağmen onu hala bırakamadı.

WİNDOWS 7 KULLANIM ORANI İLE ŞAŞIRTTI

StatCounter araştırma şirketi, en popüler Windows işletim sistemlerini kullanım oranlarına göre sıralayan ve Kasım 2020 itibarıyla ortaya çıkan verileri kapsayan bir rapor yayınladı. Raporda, en çok kullanılan işletim sistemi beklendiği üzere yüzde 74.96 ile Windows 10 oldu. Windows 10'u ise ilginç bir şekilde beş yıl önce desteği sona eren Windows 7 takip etti. Rapora bakılırsa Windows 7 hala bilgisayarların yüzde 17.68'ine kurulu durumda. Üstelik Windows 7, kendisinden sonra çıkan Windows 8'den bile daha yüksek bir kullanım oranına sahip.

Windows 7

Windows 10 ücretsiz yükseltmesi, Windows 7 ve 8.1 sahipleri için hala kullanılabilirWindows 10 ücretsiz yükseltmesi, Windows 7 ve 8.1 sahipleri için hala kullanılabilir

WİNDOWS XP ARTIK EMEKLİ

Rapora göre Windows 8.1 cihazların yüzde 3.98'ine yüklüyken, Windows 8 cihazların sadece yüzde 1.09'una yüklü. Bir Microsoft efsanesi olan Windows XP ise yüzde 0.79 kullanım oranı ile artık emekliliğin tadını çıkartıyor gibi görünüyor. Benimsenmek konusunda bir türlü istediğini bulamayan Windows Vista ise yüzde 0.46 kullanım oranıyla son sırada. İşin ilginç yanı ise Windows 7'nin Windows 8, Windows Vista, Windows XP'nin toplamından bile daha çok kullanılıyor. Bu gerçekten şaşırtıcı.

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