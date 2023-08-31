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X'e dönüşümü sonrası bu da oluyor: Twitter'a öyle bir özellik geliyor ki... Elon Musk duyurdu!

31.08.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, "X dönüşümü meyvesini mi vermeye başladı?" dedirten bir haber ile karşımızda. Detayları ise X'in sahibi Elon Musk kişisel hesabından duyurdu. Görünüşe göre X için önemli bir özellik yolda.

X'e dönüşümü sonrası bu da oluyor: Twitter'a öyle bir özellik geliyor ki... Elon Musk duyurdu!

Twitter'dı X oldu, mavi kuşu logosundan uçtu... Elon Musk'ın 44 milyar dolar ödeme yaparak satın aldığı sosyal medya platformunda bugüne kadar çok şey değişti! İsim değişikliği ve logo değişikliği gibi en büyük birkaç değişikliği de hesaba katarsak X'in her şeyin uygulaması olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak şimdi X ile ilgili "X dönüşümü meyvesini mi vermeye başladı?" dedirten bir haber geldi.

X'E YENİ ÖZELLİK!

X'in sahibi Elon Musk, kişisel hesabı üzerinden X için yolda olan yeni özelliği açıkladı. Musk, sesli ve görüntülü arama özelliğinin X'e geleceğini duyurdu. Musk'ın paylaşımına göre sesli ve görüntülü arama özelliği iOS, Android, Mac ve PC'de çalışacak ve herhangi bir telefon numarasına ihtiyaç olmayacak.

X için sesli ve görüntülü arama özelliği konusunda şirketin sahibi Elon Musk henüz bir tarih vermedi ancak bu özelliğin yakında X kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniyor.


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Elon Musk Twitter

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