X'e dönüşümü sonrası bu da oluyor: Twitter'a öyle bir özellik geliyor ki... Elon Musk duyurdu!

Twitter'dı X oldu, mavi kuşu logosundan uçtu... Elon Musk'ın 44 milyar dolar ödeme yaparak satın aldığı sosyal medya platformunda bugüne kadar çok şey değişti! İsim değişikliği ve logo değişikliği gibi en büyük birkaç değişikliği de hesaba katarsak X'in her şeyin uygulaması olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak şimdi X ile ilgili "X dönüşümü meyvesini mi vermeye başladı?" dedirten bir haber geldi.

X'in sahibi Elon Musk, kişisel hesabı üzerinden X için yolda olan yeni özelliği açıkladı. Musk, sesli ve görüntülü arama özelliğinin X'e geleceğini duyurdu. Musk'ın paylaşımına göre sesli ve görüntülü arama özelliği iOS, Android, Mac ve PC'de çalışacak ve herhangi bir telefon numarasına ihtiyaç olmayacak.

X için sesli ve görüntülü arama özelliği konusunda şirketin sahibi Elon Musk henüz bir tarih vermedi ancak bu özelliğin yakında X kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniyor.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.