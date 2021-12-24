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Xiaomi 12 ile iPhone 13 karşı karşıya!

24.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, yakında tanıtılması beklenen yeni modeli Xiaomi 12 ile iPhone 13'ü karşılaştırdı. Çinli şirket, Xiaomi 12 ile iPhone 13'ün gövdesini kıyaslamak için bir görüntü de paylaştı.

Xiaomi 12 ile iPhone 13 karşı karşıya!

Xiaomi 12 için bekleyiş sürüyor. Fakat bu bekleyişin 28 Aralık'ta sona ereceği kaydediliyor. Çinli şirket, Xiaomi 12'nin tanıtım tarihi yaklaşırken, yeni telefonu için bazı görüntüler de yayınlamaya başladı. Bu görüntülerden biri Xiaomi 12'nin ekranının iPhone 13'ün karşısındaki durumunu gözler önüne serdi.

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Aktarıldığına göre, Xiaomi, Xiaomi 12'de Mi 11'in 6.81 inçlik ekranının aksine daha küçük olan, 6.28 inçlik bir ekran kullanacak. Ancak söz konusu görüntü, telefonun iPhone 13'e kıyasla daha dar gövdeye sahip olduğunu gösteriyor.

6.1 inç gibi, Xiaomi 12'ye nazaran daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 13, 71,5 mm genişliğinde. Xiaomi'nin paylaştığı görüntüye bakılırsa, 6.28 inçlik Xiaomi 12 ise 69,9 mm genişliğinde olacak.

Xiaomi 12

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"DAHA BÜYÜK EKRAN VE DAHA DAR GÖVDE" VURGUSU

Xiaomi bu görüntü ile iPhone 13'ten daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen, Xiaomi 12'nin daha dar gövdeli bir cihaz olacağına vurgu yapıyor gibi görünüyor.

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Xiaomi 12'nin ve Xiaomi 12 ile birlikte çıkması beklenen Xiaomi 12 Pro'nun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması bekleniyor. 12 ve 12 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.

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akıllı telefon Xiaomi
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