Xiaomi 12 ile iPhone 13 karşı karşıya!

Xiaomi 12 için bekleyiş sürüyor. Fakat bu bekleyişin 28 Aralık'ta sona ereceği kaydediliyor. Çinli şirket, Xiaomi 12'nin tanıtım tarihi yaklaşırken, yeni telefonu için bazı görüntüler de yayınlamaya başladı. Bu görüntülerden biri Xiaomi 12'nin ekranının iPhone 13'ün karşısındaki durumunu gözler önüne serdi.

XIAOMI, XIAOMI 12 İLE iPHONE 13'Ü YAN YANA GETİRDİ

Aktarıldığına göre, Xiaomi, Xiaomi 12'de Mi 11'in 6.81 inçlik ekranının aksine daha küçük olan, 6.28 inçlik bir ekran kullanacak. Ancak söz konusu görüntü, telefonun iPhone 13'e kıyasla daha dar gövdeye sahip olduğunu gösteriyor.

6.1 inç gibi, Xiaomi 12'ye nazaran daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 13, 71,5 mm genişliğinde. Xiaomi'nin paylaştığı görüntüye bakılırsa, 6.28 inçlik Xiaomi 12 ise 69,9 mm genişliğinde olacak.

"DAHA BÜYÜK EKRAN VE DAHA DAR GÖVDE" VURGUSU

Xiaomi bu görüntü ile iPhone 13'ten daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen, Xiaomi 12'nin daha dar gövdeli bir cihaz olacağına vurgu yapıyor gibi görünüyor.

Xiaomi 12'nin ve Xiaomi 12 ile birlikte çıkması beklenen Xiaomi 12 Pro'nun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması bekleniyor. 12 ve 12 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.

