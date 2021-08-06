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Xiaomi Mi Mix 4 için üzücü haber!

06.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi Mix 4 ile tanışmamıza az bir süre kaldı. Ekran altı kamera teknolojisine sahip olduğu söylenen Mi Mix 4 için üzücü haberi ise bir Xiaomi çalışanı verdi. Çalışanın iddiasına göre Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Çin dışında tanıtılmayabilir.

Xiaomi Mi Mix 4 için üzücü haber!

Xiaomi Mi Mix 4'ün tanıtımı merakla bekleniyor. Çünkü Xiaomi, çok yüksek ihtimalle ekran altı kamera teknolojisini ilk kez Mi Mix 4'te kullanacak. Ancak Xiaomi Mi Mix 4'ün küresel anlamda satışa çıkacağını düşünüyorsanız, bu gerçekleşmeyebilir.

XIAOMI'NİN MI MIX 4 İÇİN BÖYLE BİR PLANI YOK

Xiaomi çalışanı olduğu belirtilen Agatha Tang'ın iddiasına göre, Xiaomi'nin Mi Mix 4'ü Çin dışında tanıtılması ile ilgili bir planı bulunmuyor. Yani Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk telefonu Çin sınırlarını aşamayabilir, sadece Çin'de satılabilir.

Xiaomi Mi Mix 4 tweet

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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Haber, Mi Mix 4'ün gelişini bekleyen ve Çin dışında yaşayan birçok kişide hayal kırıklığı yarattı. Ancak kesin bir şey söyleyebilmek için Xiaomi'den gelecek resmi açıklamaları takip etmek gerek. Çünkü şirket, Mi Mix 4'ün Çin dışına çıkıp çıkmayacağını henüz resmi yollarla doğrulamış değil.

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XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mi Mix 4'ün özellikleri arasında çok yüksek ihtimalle FHD+ ekran, Qualcomm işlemci, 120W hızlı kablolu şarj ve MIUI 12.5 arayüzü yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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