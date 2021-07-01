Xiaomi Redmi Note 10 5G Türkiye'de! İşte Redmi Note 10 5G'nin fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 ailesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Xiaomi Türkiye departmanı ise Redmi Note 10 ailesinde yer alan Note 10 ve Note 10 Pro modellerini yine geçtiğimiz dönemde Türkiye'de satışa çıkartmıştı. Ailenin merakla beklenen modellerinden biri olan Xiaomi Redmi Note 10 5G de artık Türkiye'ye geldi.

XIAOMI REDMI NOTE 10 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi Note 10 5G'nin fiyatına geçmeden önce özelliklerinden bahsedelim. Redmi Note 10 5G, 6.5 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. MediaTek Dimensity 700 işlemcisi ile gelen 5G özellikli telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Bu noktada ön taraftaki nokta çentikte 8 MP'lik selfie kamerasının yer aldığını da belirtelim.

XIAOMI REDMI NOTE 10 5G'NİN FİYATI

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin fiyatı 3.649 TL'den başlıyor.

