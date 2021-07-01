HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi Note 10 5G Türkiye'de! İşte Redmi Note 10 5G'nin fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 5G Türkiye'de! İşte Redmi Note 10 5G'nin fiyatı

01.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Türkiye, Redmi Note 10 5G'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lansman ile birlikte Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin fiyatı da açıklandı. İşte Redmi Note 10 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi Redmi Note 10 5G Türkiye'de! İşte Redmi Note 10 5G'nin fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 ailesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Xiaomi Türkiye departmanı ise Redmi Note 10 ailesinde yer alan Note 10 ve Note 10 Pro modellerini yine geçtiğimiz dönemde Türkiye'de satışa çıkartmıştı. Ailenin merakla beklenen modellerinden biri olan Xiaomi Redmi Note 10 5G de artık Türkiye'ye geldi.

Xiaomi, kamera konusunda sınırı aşıyor!Xiaomi, kamera konusunda sınırı aşıyor!

XIAOMI REDMI NOTE 10 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi Note 10 5G'nin fiyatına geçmeden önce özelliklerinden bahsedelim. Redmi Note 10 5G, 6.5 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. MediaTek Dimensity 700 işlemcisi ile gelen 5G özellikli telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Bu noktada ön taraftaki nokta çentikte 8 MP'lik selfie kamerasının yer aldığını da belirtelim.

Xiaomi Redmi Note 10 5G Özellikleri

Xiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde ettiXiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde etti

XIAOMI REDMI NOTE 10 5G'NİN FİYATI

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin fiyatı 3.649 TL'den başlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi! 'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Instagram'dan ilham aldı! Bir kez görebileceksinizInstagram'dan ilham aldı! Bir kez görebileceksiniz
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Siyah bikini giydi! Göğüs ucu detayı olay oldu

Siyah bikini giydi! Göğüs ucu detayı olay oldu

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Korkunç görüntüler sonrası yeni gelişme

Korkunç görüntüler sonrası yeni gelişme

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.