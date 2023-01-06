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Yabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlar! Yeni döneme geçildi 'Ciddi para unutanlar oluyor'

06.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar için yeni döneme geçildi. Eşyaların sahiplerine daha güvenli ulaştırılması adına barkod ve poşetleme uygulaması yapılıyor. Elbiseden paraya yaklaşık 10 bin parça eşyanın unutulduğu otobüslerde, su kabağı, salça ve tepki gibi malzemelerin unutulması da şaşırttı. Uygulamayla ilgili konuşan yetkili, bulunan yabancı paraların TL’ye, takıların da paraya dönüştürüldüğünü söyleyerek "Ciddi para unutanlar oluyor, onları da teslim ediyoruz" dedi.

Yabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlar! Yeni döneme geçildi 'Ciddi para unutanlar oluyor'

Antalya'da otobüslerde vatandaşlar tarafından unutulan malzemeler büyük bir şaşkınlık yaratırken geçilen barkod ve poşetleme dönemiyle ilgili yetkililer bilgi verdi. Ciddi miktarda paranın da unutulduğu otobüslerde özellikle su kabağı ve salça gibi ürünlerin unutulması dikkat çekti. Uygulamada unutulan eşyaların vatandaşlar tarafından internet ortamında da kontrol ve takip edilebildiği belirtilirken bulunan yabancı paraları TL’ye, takıların da paraya dönüştürüldüğü ifade edildi. İşte o uygulamanın detayları...

İNTERNET ORTAMINA İŞLENİYOR

Antalya’da yüz binlerce vatandaşın ulaşımını sağlamak için kullandığı toplu taşıma araçlarında her gün onlarca eşya unutulurken, eşyalar şoförün paketlemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu’na getiriliyor. Büroya getirilen eşyalara görevli bir personel tarafından barkot numarası verildikten sonra, vatandaşların da kontrol edebileceği şekilde internet ortamına işleniyor.

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UNUTULANLAR ARASINDA TEPSİ, GOFRET, SALÇA VE SU KABAĞI DA VAR

Eşyalar belirli bir düzenle muhafaza edilirken, 1 ay boyunca alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi hazinesine gidiyor. 2022 yılı Aralık ayında bir otobüs içerisinde unutulan tepsi, gofret, su kabağı ve salça ise unutulanlar arasında en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

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Öte yandan, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu.

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Uygulama üzerinden vatandaşlar adım adım eşyalarının nerede olduğunu görebiliyor.

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Unutulan eşyalar arasında, para, oyuncak, şemsiye, kimlik, çanta ve kıyafet olduğu görüldü.

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"BULUNAN YABANCI PARALARI TL'YE, ZİYNET EŞYALARINI DA PARAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Ekim ayında unutulan eşyaları poşetleme dönemine geçtiklerini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Kayıp eşyayı bulan şoför poşete koyarak üzerine notlarını alıyor. Daha sonra ise eşya depolamaya teslim ediliyor. Mobil denetleme ekibimiz tarafından adreslerden toplanarak buraya getiriliyor. Belli bir süre burada bekletiyoruz. Bozulabilecek olan ürünleri 1 gün bekletip, sonra imha ediyoruz. Onun dışında paraları, cüzdanları, eşyaları 1 ay saklıyoruz. 1 ay sonra malzemelerin bir kısmını sosyal hizmetlere teslim ediyoruz. Bulunan paraları mali hizmetlere emanet olarak belediyemizin kasasına bırakıyoruz. Bulunan yabancı paraları TL’ye, ziynet eşyalarını da paraya dönüştürüyoruz" dedi.

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"CİDDİ PARA UNUTANLAR DA OLUYOR"

Mobil takip sisteminden vatandaşların kaybettikleri eşyaları görebildiğini belirten Tonguç, "Orada eşyanın kaydını görebiliyor. Çağrı merkezinden de bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımız otobüs şoförü tarafından poşete konulan eşyasını kendisi açıyor. Güven unsuru daha fazla oluyor. Bulduğumuz eşyamızı vatandaşımıza teslim etme oranımız arttı. 2022 yılında yaklaşık 10 bin tane kayıp eşyası geldiyse bunun çoğunluğu teslim ettik. Buraya çok ilginç ürünler geliyor. Vatandaşımız yemeğini unutuyor, kısa dayanacak malzemeleri de unutuyor. Ciddi para unutanlar da oluyor, onları da teslim ediyoruz. Ulaşım kartlarından da o kişinin o otobüse binip binmediğini teyit ediyoruz" açıklamasına yer verdi. (İHA)

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