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Yağış nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüştü! 11 yaşındaki Fatma ile ilgili kahreden detay

20.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer'i (11) arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar devam ediyor. 11 yaşındaki Fatma ile ilgili ortaya çıkan bir detay ise kahretti.

Yağış nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüştü! 11 yaşındaki Fatma ile ilgili kahreden detay

Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer, dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, 5'inci günde de çalışmalarına devam ediyor.

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Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor.

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KAHREDEN DETAY!

Fatma'nın çamur nedeniyle ayağı kayan amcasının kızına yardıma gittiği sırada, dengesini kaybederek dereye düştüğü öğrenildi.

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Fatma'nın amcası Rıdvan Sezer, "Fatma, amca çocuklarıyla beraber dere kenarında çiçek toplamaya gitmiş. Eve dönerken amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma maalesef derede gözden kayboluyor" dedi. (DHA)

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