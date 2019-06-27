Yağlı gıdalarla beslenmek vajinal enfeksiyon riskini artırıyor, yoğurt sürmek işe yaramıyor!

Birçok kadın, bakteriyel vajinozu (vajinal enfeksiyon) beslenme şekilleriyle iyileştirdiğini söylüyor. Sınırlı kanıt olsa da uzmanlara göre tükettiğiniz besinler sizi enfeksiyona daha yatkın hale getirebilir. FAST FOOD TİPİ BESLENME BAKTERİYEL VAJİNOZU ARTIRIYOR Araştırmalar, yüksek yağlı, yüksek kalorili, düşük vitaminli beslenmenin bakteriyel vajinoz gelişme riskini nasıl artırabileceğini göstermiştir. Bilim insanları, yüzde 42'si bakteriyel vajinoz 1, 521 kadını değerlendirdi. Şiddetli BV'si olan kadınların yüzde 14,9'unun beslenme şeklinin daha yağlı yiyeceklerden oluştuğu tespit edildi. ABD Mass General Hastanesi'nde vulvovajinal bozukluklar programının direktörü Dr. Caroline Mitchell, konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek, 'bakteriyel vajinoziye neyin neden olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Bağırsak ve vajinal bakteriler arasındaki bağlantının doğrudan, düz bir çizgi olmadığını, ancak kesinlikle bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz' diyor. MAYA ENFEKSİYONUNA BAĞLI ŞEKER

Vajinal mantar şekeri, sıcaklığı ve nemi sever. Eğer aşırı derecede tatlı tüketiyorsanız pamukçukların büyümesi için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz. Pamukçuk, şeker seviyesinin yüksek olduğu kişilerde daha yaygındır, çünkü glikozu seven bir enfeksiyondur. Bu yüzden şeker hastalarında daha yaygındır. KIRMIZI ET KOKU YAPABİLİR Et severler için kötü olabilir ancak et, sindirimi zor olduğu için vücudunuz daha çok çalışmak zorunda bu da daha fazla terlemenize neden olabilir. Bu da kokunun yükselmesini sağlar. Kişisel vücut kimyasına bağlı olarak da, bu koku iki haftaya kadar sürebilir. Vajinanız doğal olarak asidiktir, ancak et alkali olma eğilimindedir - bu, yine nasıl koktuğunu etkileyebilir. KAHVE VAJİNAL KURULUĞA NEDEN OLABİLİR Konsantrasyon ve metabolizma için harika olabilir, ancak bir fincan kahve içmek vajinanız için en iyi hareket olmayabilir. Vücut sıvılarınızın kokusunu değiştirir ve pH dengenizde hafif bir değişikliğe neden olabilir. Ancak kahve ve diğer kafein kaynakları da susuz kalmanıza neden olabilir.