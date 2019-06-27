Yağlı gıdalarla beslenmek vajinal enfeksiyon riskini artırıyor, yoğurt sürmek işe yaramıyor!

Birçok kadın, bakteriyel vajinozu (vajinal enfeksiyon) beslenme şekilleriyle iyileştirdiğini söylüyor. Sınırlı kanıt olsa da uzmanlara göre tükettiğiniz besinler sizi enfeksiyona daha yatkın hale getirebilir.
FAST FOOD TİPİ BESLENME BAKTERİYEL VAJİNOZU ARTIRIYOR
Araştırmalar, yüksek yağlı, yüksek kalorili, düşük vitaminli beslenmenin bakteriyel vajinoz gelişme riskini nasıl artırabileceğini göstermiştir. Bilim insanları, yüzde 42'si bakteriyel vajinoz 1, 521 kadını değerlendirdi. Şiddetli BV'si olan kadınların yüzde 14,9'unun beslenme şeklinin daha yağlı yiyeceklerden oluştuğu tespit edildi.
ABD Mass General Hastanesi'nde vulvovajinal bozukluklar programının direktörü Dr. Caroline Mitchell, konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek, 'bakteriyel vajinoziye neyin neden olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Bağırsak ve vajinal bakteriler arasındaki bağlantının doğrudan, düz bir çizgi olmadığını, ancak kesinlikle bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz' diyor.
MAYA ENFEKSİYONUNA BAĞLI ŞEKER
Vajinal mantar şekeri, sıcaklığı ve nemi sever. Eğer aşırı derecede tatlı tüketiyorsanız pamukçukların büyümesi için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz. Pamukçuk, şeker seviyesinin yüksek olduğu kişilerde daha yaygındır, çünkü glikozu seven bir enfeksiyondur. Bu yüzden şeker hastalarında daha yaygındır.
KIRMIZI ET KOKU YAPABİLİR
Et severler için kötü olabilir ancak et, sindirimi zor olduğu için vücudunuz daha çok çalışmak zorunda bu da daha fazla terlemenize neden olabilir. Bu da kokunun yükselmesini sağlar. Kişisel vücut kimyasına bağlı olarak da, bu koku iki haftaya kadar sürebilir. Vajinanız doğal olarak asidiktir, ancak et alkali olma eğilimindedir - bu, yine nasıl koktuğunu etkileyebilir.
KAHVE VAJİNAL KURULUĞA NEDEN OLABİLİR
Konsantrasyon ve metabolizma için harika olabilir, ancak bir fincan kahve içmek vajinanız için en iyi hareket olmayabilir. Vücut sıvılarınızın kokusunu değiştirir ve pH dengenizde hafif bir değişikliğe neden olabilir. Ancak kahve ve diğer kafein kaynakları da susuz kalmanıza neden olabilir.
Eğer susuz kalırsanız, muhtemelen vajinanız da susuz demektir. Mayo Clinic, çoğu insanın günde en az sekiz bardak sıvı içmesi gerektiğini söylüyor. Ne kadar çok su içilirse kokulu yiyeceklerden gelen hoş olmayan kokulardan kurtulmanız da o kadar kolay olur.
YOĞURT SİZİ KORUMAZ
Çoğu kadın, vajinal maya enfeksiyonunu yoğurtla giderebileceğini düşünür ancak bu, Dr. Caroline'e göre 'çöp' bir fikir. Yapılan çok sayıda çalışma, kremalı şeyleri vajinanıza koymanın faydalı bir şey yapmadığını göstermiştir. Yoğurdu vajinaya koymak yoğurt israfından başka bir şey değildir. Çok fazla yoğurt yemek de bu soruna çare olmayacaktır.
SAĞLIKLI BİR VAJİNA İÇİN SAĞLIKLI BESLENİN
Dr. Nick Raine-Fenning, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada her şeyin anahtarının ılımlılık ve denge olduğunu söylüyor. Sağlıklı bir beslenme protein, karbonhidrat ve yağ içermelidir. Karbonhidratlar karmaşık olmalı ve düşük glisemik indekse sahip olmalıdır. Aynısı egzersiz için de geçerlidir.
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