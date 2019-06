Yağlı gıdalarla beslenmek vajinal enfeksiyon riskini artırıyor, yoğurt sürmek işe yaramıyor!

Vajinal mantar şekeri, sıcaklığı ve nemi sever. Eğer aşırı derecede tatlı tüketiyorsanız pamukçukların büyümesi için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz. Pamukçuk, şeker seviyesinin yüksek olduğu kişilerde daha yaygındır, çünkü glikozu seven bir enfeksiyondur. Bu yüzden şeker hastalarında daha yaygındır.

KIRMIZI ET KOKU YAPABİLİR

Et severler için kötü olabilir ancak et, sindirimi zor olduğu için vücudunuz daha çok çalışmak zorunda bu da daha fazla terlemenize neden olabilir. Bu da kokunun yükselmesini sağlar. Kişisel vücut kimyasına bağlı olarak da, bu koku iki haftaya kadar sürebilir. Vajinanız doğal olarak asidiktir, ancak et alkali olma eğilimindedir - bu, yine nasıl koktuğunu etkileyebilir.

KAHVE VAJİNAL KURULUĞA NEDEN OLABİLİR

Konsantrasyon ve metabolizma için harika olabilir, ancak bir fincan kahve içmek vajinanız için en iyi hareket olmayabilir. Vücut sıvılarınızın kokusunu değiştirir ve pH dengenizde hafif bir değişikliğe neden olabilir. Ancak kahve ve diğer kafein kaynakları da susuz kalmanıza neden olabilir.