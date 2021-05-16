HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

16.05.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki Şuafat Mahallesi'nde Filistinlilere uzun namlulu silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söylediNetanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söyledi

BİRİ KOLUNDAN DİĞERİ KARNINDAN VURULDU

Öte yandan yerel kaynaklar yaralı Filistinlilerden birinin kolundan diğerinin de karnından vurulduğunu aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 750 bine yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Çoğu silahlı olan Yahudi yerleşimciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.