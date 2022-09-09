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  4. Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

09.09.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı mahkemece “Anayasayı ihlal" suçundan tutuklandı.

Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Anayasayı ihlal (Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs)" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
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