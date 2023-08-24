KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Yakınından bile geçmeyin: Sinir küpü gibiler! En sinirli burçlar belli oldu

    Yakınından bile geçmeyin: Sinir küpü gibiler! En sinirli burçlar belli oldu

    24.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji ve burçlar karakterler hakkında tüyolar veriyor. Bazı burç insanları daha sakin ve ılımlı olabiliyorken bazıları adeta sinir küpü olabiliyor. İşte en sinirli 6 burç ve özellikleri...

    Biriyle tanışmadan önce ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. İlk tanışma ve izlenimde kişinin burcu bize karakteri hakkında büyük ipuçları verebiliyor. İşte yakınından bile geçmemeniz gereken sinir küpü burçlar...

    1) TERAZİ

    Teraziler, hayatlarında denge arayan her şeyin adil olmasını ister. Ancak haksızlığa tahammül edemezler. Adaletsizliğe şahit olduklarında onu düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

    terazi

    2) İKİZLER

    İkizler burcu olan kişiler, kaygıları nedeniyle çok kolay öfkelenebilir. Normalde neşeli, sosyal ve konuşkan yönleriyle dikkat çeken ikizler burcu, kolay sinirlenen burçlar arasında yerini alır.

    ikizler

    3) YENGEÇ

    Yengeç burcu astrolojinin en duygusal burçları arasında yerini almaktadır. Duyguları genellikle onları tedirgin eder, üzülmekten ve kırılmaktan çok korkarlar. Hayâl kırıklığı yaşadıklarında ise dünyaları başına yıkılır. Bu durumda da çok kolay öfkelenebilirler ve ağzından çıkanı kulakları duymaz.

    yengeç

    4) KOÇ

    Koç burcu olan insanlar çok çabuk sinirlenir. Ani öfke patlamalarını kontrol edemez ve bu sebepten dolayı da onlarla iletişim kurmak pek kolay olmaz. Koç burcu olanlar asla sabırlı insanlar değildir, her şeyin hemen olmasını isterler ve beklemek onları daha da sinirlendirir.

    koç

    5) ASLAN

    Kontrolcü olan aslan burcu, kendilerini her zaman güçlü görür. Fikirlerinin ve planlarının önemsenmediğini gördüğü anda öfkeden çılgına döner.

    aslan

    6) BAŞAK

    Başak burçları her ne kadar kendilerini kontrol etmeye çalışsa da öfkeleri içlerine atıp orada biriktirirler. Belirsizliğe gelemeyen başak burçları, etraflarında kusurlu şeyler gördüğünde çılgına dönerler. Temizlik ve düzen onların yaşam tarzlarının en önemli parçasıdır.

    başak


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnatçı derz arası lekelerini anında bembeyaz yapıyorİnatçı derz arası lekelerini anında bembeyaz yapıyor
    Rus kadınlar bu kürü kullanıyor! İstenmeyen tüylere kesin çözümRus kadınlar bu kürü kullanıyor! İstenmeyen tüylere kesin çözüm
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    aslan Astroloji koç başak burçlar ikizler terazi yengeç sinirli

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

    Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

    Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

    Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

    Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.