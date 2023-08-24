Yakınından bile geçmeyin: Sinir küpü gibiler! En sinirli burçlar belli oldu

Biriyle tanışmadan önce ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. İlk tanışma ve izlenimde kişinin burcu bize karakteri hakkında büyük ipuçları verebiliyor. İşte yakınından bile geçmemeniz gereken sinir küpü burçlar...

1) TERAZİ

Teraziler, hayatlarında denge arayan her şeyin adil olmasını ister. Ancak haksızlığa tahammül edemezler. Adaletsizliğe şahit olduklarında onu düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

2) İKİZLER

İkizler burcu olan kişiler, kaygıları nedeniyle çok kolay öfkelenebilir. Normalde neşeli, sosyal ve konuşkan yönleriyle dikkat çeken ikizler burcu, kolay sinirlenen burçlar arasında yerini alır.

3) YENGEÇ

Yengeç burcu astrolojinin en duygusal burçları arasında yerini almaktadır. Duyguları genellikle onları tedirgin eder, üzülmekten ve kırılmaktan çok korkarlar. Hayâl kırıklığı yaşadıklarında ise dünyaları başına yıkılır. Bu durumda da çok kolay öfkelenebilirler ve ağzından çıkanı kulakları duymaz.

Koç burcu olan insanlar çok çabuk sinirlenir. Ani öfke patlamalarını kontrol edemez ve bu sebepten dolayı da onlarla iletişim kurmak pek kolay olmaz. Koç burcu olanlar asla sabırlı insanlar değildir, her şeyin hemen olmasını isterler ve beklemek onları daha da sinirlendirir.

Kontrolcü olan aslan burcu, kendilerini her zaman güçlü görür. Fikirlerinin ve planlarının önemsenmediğini gördüğü anda öfkeden çılgına döner.

Başak burçları her ne kadar kendilerini kontrol etmeye çalışsa da öfkeleri içlerine atıp orada biriktirirler. Belirsizliğe gelemeyen başak burçları, etraflarında kusurlu şeyler gördüğünde çılgına dönerler. Temizlik ve düzen onların yaşam tarzlarının en önemli parçasıdır.



