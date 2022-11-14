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Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

13.11.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve erkek giyim modasının vazgeçilmez parçaları olan paltolar, işlevsellik ve şıklık konusundaki liderliğini bu sezon da korumaya kararlı! Palto modelleri geçmişten günümüze farklı tasarımlarla karşımıza çıksa da hepsinin amacı aynı: soğuk kış günlerinde sizi en iyi şekilde korumak ve stilinizi ortaya çıkarmak. Severek kullanacağınız palto modellerini incelemek istiyorsanız haydi başlayalım!

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Kış trendlerinin yıldızı olan paltolar, bu sezon da tarzınızı iddialı şekilde tamamlamaya aday. Sıcaklığı ve konforu bir arada yaşatan modeller sayesinde kötü hava koşullarını dert etmenize gerek kalmaz. Buz gibi havalara adım adım yaklaşırken şık ve rahat bir paltoya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız listemizi incelemeden karar vermeyin. İşte, "İyi ki aldım!" diyeceğiniz birbirinden güzel palto modelleri!

1. Şık ve konforlu: Suzanne Sonbahar Kaban Trend Termal Saf Renk Kışlık Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

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İlk sırada rahatlık ve modern bir görünüm arayanların "İşte bu!" diyebileceği bir manto var. Suzanne Sonbahar Kaban Trend Termal Saf Renk Kışlık Palto, estetik tasarımı ile tarzınızı taçlandırır. Geniş yakası ve büyük cepleri ile havalı bir duruş sunan manto, kombinlerinizi şık biçimde tamamlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve bu sayede ilk günkü rengini korur. Sıkı dikiş işçiliği ile hazırlanan modeli kaçırmayın!

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2. Erkek modasının vazgeçilmez parçası: YSF Giyim Kaşmir Uzun Kuşaklı Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Sizlere kışlık kombinlerinizin klasik parçası olabilecek bir model sunuyoruz! YSF Giyim Kaşmir Uzun Kuşaklı Palto, modası geçmeyen bir modele sahip. Sadeliği şıklıkla buluşturan palto, kuşaklı modeliyle şık bir duruş sergiliyor. Kaşmir kumaştan üretilen model, kış aylarına sıcacık bir dokunuş yapar ve dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanılır.

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3. Sade ve havalı: DeFacto Regular Fit Kaşe Palto

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"Sade ama iddialı olsun." diyorsanız bu manto size göre! DeFacto Regular Fit Kaşe Palto, şık tasarımıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday. Kaşe kumaştan üretilen model, su tutmaz özelliği ile yağışlı havalarda da konfor sunar. Sıcak tutan dokusu sayesinde kış mevsimini daha keyifli bir hâle getirir. Regular fit kalıptan hazırlanan manto, şıklığınızı korur ve hareketlerinizi kısıtlamaz.

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4. Kısa palto modellerini sevenlere: By Karaaslan Kaşmir Bebe Yaka Kısa Kaşe Yün Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Tercihini kısa paltolardan yana yapmak isteyen beylere şık bir önerimiz var. By Karaaslan Kaşmir Bebe Yaka Kısa Kaşe Yün Palto, stil sahibi beylerin favorisi olacak! Yün materyalden üretilen kaşe palto, kaliteli dokusu ile sizi sıcak tutar. Yağmur ve rüzgâr geçirmeyen model, soğuk ve yağışlı günlerde de yardımınıza koşar. Regular fit kalıbı sayesinde özgürlük sunan palto sizi bekliyor!

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5. Bırakın tarzınız konuşsun: Hatemoğlu Saykı Woman Oversize Cep Detaylı Düz Kemerli Manto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Sevimli rengi ile kış kombinlerinize canlılık katacak Hatemoğlu Saykı Woman Oversize Cep Detaylı Düz Kemerli Manto stilinize ayrıcalık katar. Kemerli olarak tasarlanan mantoyu aynı tondaki berelerle kombinlediğinizde tarzınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Son yılların gözdesi olan oversize modeli ile rahatlığınızı garantileyen mantoya şans vermek ister misiniz?

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6. Deri palto sevenlere: CE-YIL Deri Ürünleri Hakiki Deri Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Farklı tasarımıyla stil sahibi beylerin beğenisini kazanacak CE-YIL Deri Ürünleri Hakiki Deri Palto ile tanışmaya hazır mısınız? Spor ve klasik kıyafetlere kolay adapte olabilen palto, stilinize daha havalı bir dokunuş yapar. %100 hakiki deriden el işçiliği ile üretilir ve dayanıklı yapısıyla uzun süre kombinlerinize eşlik eder. Dilerseniz ürünün siyah renkli alternatifini de tercih edebilirsiniz.

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7. Pelüş manto arayanlara: Dilvin Uzun Peluş Manto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Son yılların gözdesi hâline gelen pelüş mantolar sizce de çok şık değil mi? Dilvin Uzun Peluş Manto, yumuşacık dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak! Hem şık hem sevimli bir görünüm yaratan model, klasik mantolardan sıkılananlar için farklı bir seçim olabilir. Pelüş kumaştan üretildiği için kış boyunca sizi sıcak tutar. Toplamda dokuz renk seçeneği sunan modelin dilediğiniz alternatifini tercih edebilirsiniz.

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8. Kürk detaylı şıklık: ŞAN Giyim Kürklü Ceket Yaka Kemerli Kısa Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Sırada kürk yaka detayını seven erkekler için şık ve kaliteli bir model var. ŞAN Giyim Kürklü Ceket Yaka Kemerli Kısa Palto'nun havalı tasarımı ile tarzınızı güçlendirebilirsiniz. Çıkarılabilir kürk yakası bulunan palto, en kaliteli kaşmir kumaştan ve saten astardan üretilir. Dayanıklı ve sıcak tutan bir dokuya sahip olan ve birinci sınıf işçilikle hazırlanan modeli kaçırmayın!

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9. Şık ve zarif: Cristina Siyah Çift Renkli Kaşmir Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Zarif tasarımıyla göz kamaştıran Cristina Siyah Çift Renkli Kaşmir Palto, gardırobunuza heyecanla ekleyebileceğiniz bir parça. Yakasındaki kürk detayı ile beğeninizi kazanacak manto, size daha şık bir görünüm sunar. Örme kumaştan üretilmesi sayesinde kötü hava koşullarında bile konforunuzu korur. Eteklerle ve dar kesim pantolonlarla kombinlediğinizde harika bir uyum yaratacak mantoyu denemenizde fayda var!

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10. Çekici ve iddialı: Balizza Yakası Kürk Palto

Yaklaşan kış aylarında severek kullanacağınız palto modelleri

Buz gibi havalarda hem sıcak kalmak hem feminen görünmek çok kolay değil. Neyse ki Balizza Yakası Kürk Palto bu konuda oldukça iddialı! Yün karışımlı dokuma kumaştan üretilen manto, soğuk havalarda baş tacınız olur. Çıkarılabilir kürk yakası sayesinde dolabınıza âdeta iki farklı model eklemenizi sağlar. Regular fit olarak tasarlanan parça, hareketlerinizi kısıtlamaz ve rahat bir kullanım sergiler.

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