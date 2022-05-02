Yaklaşan yaz aylarında güneşten korunmak isteyenler için en iyi renkli güneş kremi markaları

Her ne kadar yılın her döneminde cildimizi güneşten korumak çok önemli olsa da özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik indiği yaz aylarında güneş koruyucularını kullanmayı ihmal etmemek gerekiyor. Cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken bir yandan da daha güzel görünmesini sağlayan renkli güneş kremlerini tercih edebilirsiniz. "Renkli güneş kremi nedir?" veya "Renkli güneş kremi ne demek?" soruları aklınızı kurcalamış olabilir. Bu ürünler cildi güneşten korurken beyaz iz bırakmayıp cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Siz de yaz aylarında cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken iyi görünmek için en iyi renkli güneş kremi önerileri listemizi incelemek ister misiniz?

1. Güneşin yaşlandırıcı etkisinden korunmak için: La Roche-Posay Anthelios Age Correct Tinted Cream

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Yaz mevsiminde cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyup aynı zamanda cildinize bakım yapmak ve iyi görünmek istiyorsanız La Roche-Posay markasının Anthelios Age Correct Tinted Cream isimli renkli güneş kremine şans verebilirsiniz. 50 SPF ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyan güneş kremi, yeni Cellox-B3 Tech teknolojisi ile UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlıyor. Hyalüronik asit, fe-resorcinol ve niacinamide içeren formülüyle cildi 24 saat nemlendirip yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Bununla birlikte kırışıklık ve koyu lekelerin görünümünü en aza indiriyor.

2. Ten ürünü ve güneş koruması bir arada: Heliocare Color Gelcream

Renkli güneş kremi kullananlar arasında en popüler ürünlerden birisi Heliocare Color Gelcream. Markanın jel yapısıyla dikkat çeken renkli güneş koruyucusu, formülündeki yeşil çay ve E vitamini sayesinde cilde bakım yapıyor. Aynı zamanda renkli yapısıyla cilt kusurlarını kapatmaya yardımcı oluyor. Günlük kullanıma da uygun renkli güneş kremini orta kapatıcılığı sayesinde yaz mevsimindeki makyajlarınızda ten ürünü olarak kullanabilirsiniz. Hem cilt bakımı hem de koruyuculuk sağlayan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

3. Leke görünümüyle savaşan güneş koruyucu: Solante Pigmenta Tinted

Solante Pigmenta Tinted özel formülü sayesinde mevcut leke görünümüyle savaşıyor ve yenilerinin oluşumuna karşı bakım sağlıyor. Renkli yapısı ile ciltteki kusurları kamufle edip daha sağlıklı ve iyi cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı oluyor. En modern ve stabil filtreleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinizi yüksek oranda koruyor. Solente Pigmenta özel içerikleri ile cildinizi nemlendirip beslerken tazelik, canlılık ve ipeksi yumuşaklık veriyor. Parfüm içermeyen renkli güneş kremi, formülündeki bitkisel özler sayesinde çok hoş ve özel kokuya sahip.

4. Yağlı ciltlerin dostu: Avene Cleanance Solaire

Eğer yağlanmaya meyilli cildiniz varsa ve yağlı ciltler için renkli güneş kremi önerisi arıyorsanız karşınızda Avene markasının Cleanance Solaire. Ürün SPF 50 özelliğiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı son derece yüksek koruma sağlıyor. Renkli yapısı sayesinde cilt tonunu eşitliyor ve kusurları gizlemeye yardımcı oluyor. Mono Laurine içeriği ile ciltteki sebum salgısını dengeliyor ve cildin sağlıklı şekilde mat görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca güneş kreminin formülündeki termal su doğal, yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki sunuyor. Yağlı ciltliyseniz beğeneceğinize eminiz.

5. Güneş koruyucu ve BB krem bir arada: Vichy Capital Soleil

Yaz aylarında güneş kremi ve BB kremi iki ayrı katman olarak kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Tek ürünle hem sağlıklı cilt görünümü elde etmek hem güneşin zararlı ışınlarından korunmak mı istiyorsunuz? Cevabınız "Evet" ise Vichy markasının Capital Soleil isimli renkli güneş kremi sizin için harika seçim olabilir. İçeriğindeki Mexoryl ve mineral birleşimi ile cilt yaşlanmasına sebep olan UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlıyor. Ayrıca BB krem özelliğiyle doğal, sağlıklı ve bronz cilt tonu elde etmenize yardımcı oluyor.

6. Suya ve tere dayanıklı: Shiseido Sports BB Compact

Sağlıklı cilt görünümünü hem güneşin zararlı ışınlarından koruyup hem de pratik ve etkili şekilde elde etmek isteyebilirsiniz. Renkli güneş kremi yorumlarında öne çıkan markalardan Shiseido'nun Sports BB Compact ürünü tam isteğinize göre. Krem formunda olduğu için ürünü kendi süngeriyle pratik şekilde uygulayabiliyorsunuz. Renkli yapısı cilt tonunu başarılı şekilde eşitleyerek cildi sağlıklı ışıltıya kavuşturuyor. Ayrıca suya girdiğinizde veya terlediğinizde Shiseido markasının patentli Wetforce teknolojisi, ürünün güneş koruma etkisini arttırıyor. Böylece ürünün tere ve suya dayanıklı formülü spor yaparken de gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlıyor.

7. Karma ve yağlı cilt dostu: Bioderma Photoderm Nude Touch

Karma ve yağlı cildinize hem doğal görünüm sağlamak hem de cildinizi güneşten korumak istiyorsanız size harika önerimiz var. Bioderma markasının Photoderm Nude Touch adını verdiği renkli güneş kremi sizin için en uygun seçimlerden olabilir. Açık renkli güneş kremi cildinizin yağ dengesini kontrol etmeye yardımcı olup güneşin zararlı ışınlarına karşı çok yüksek koruma sağlıyor. Ayrıca UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinizi koruyor. Ekstra hafif dokusu sayesinde ipeksi uygulama ve kadifemsi bitiş sağlayan ürünü iyice çalkalayıp uygulamalısınız. Güneşe çıkmadan önce veya cilt bakımı rutinlerinizde nemlendirici adımından sonra kullanabilirsiniz.

8. Hafif kapatıcılık yüksek koruma: Isis Pharma Neotone Prevent

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Yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından korunup hafif kapatıcılıkta ten ürünü kullanmak istiyor olabilirsiniz. Size önerimiz Isis markasının Pharma Neotone Prevent isimli renkli güneş kremi. Hafif kapatıcılığıyla cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olan ve cildinize nem desteği sunan ürün, içeriğindeki SPF50 sayesinde son derece yüksek koruma sağlıyor. Cildinize renkli güneş kremini uyguladıktan sonra elde ettiğiniz doğal görünümünüze dilerseniz allık ve bronzer da eşlik edebilir.

9. Kusurları gizleyen koruyucu: SVR Ecran Mineral Teinte Sun Secure

Kimyasal filtrelere toleransı düşük ciltler için özel olarak tasarlanmış SVR Ecran Mineral Tiente Sun Secure, UVA ve UVB ışınlarına karşı mineral filtreli yüksek koruyucuya sahip. Normal ve karma ciltlere uygun renkli yapısıyla tüm gün cilt tonunuzun eşitlenmiş şekilde kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda cilt kusurlarını kamufle etmeye yardımcı oluyor. Renkli güneş koruyucudan maksimum etki almak için ürünü güneşe çıkmadan önce eşit ve yeterli miktarda uygulamalısınız. Gün içinde belirli aralıklarla tazelemenizi tavsiye ederiz.

10. Çevre kirliliğinden de korunun: Babe Super Fluid Color

Yaz aylarında cildinizi çevre kirliliğinden ve güneşin zararlı ışınlarından koruyup cilt tonunuzu eşitlemek Babe Super Fluid Color ile mümkün. SPF 50 özelliği ile cildinizi UVA ve UVB ışınlarıyla birlikte IR ve HEV (mavi ışık) ışınlarına da etkili koruma sağlıyor. Suya dayanıklı formülü denize ve havuza girerken büyük konfor sunuyor. Cilde sağlıklı bir ışıltı veren renkli yapısı aynı zamanda cilt tonunuzu da eşitliyor. Birçok ihtiyacını tek ürünle karşılamak isteyenler renkli güneş koruyucuyu 365 gün kullanabilir.



