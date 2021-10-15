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Yalova'da korkunç olay! Şizofreni hastası amca, 12 yaşındaki yeğenini uyurken öldürdü

15.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da şizofreni hastası olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Fuat Şençiçek, aynı odada uyuyan yeğeni 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek’i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralan Erdem Sami, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Yalova'da korkunç olay! Şizofreni hastası amca, 12 yaşındaki yeğenini uyurken öldürdü

Olay, sabaha karşı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Fuat Şençiçek, aynı odada kalan iki yeğeninden 6’ncı sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçek’i uykusunda kalbinden bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, odaya girdiğinde torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Erdem Sami Şençiçek, yolda yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede tedavisi yapılan Fuat Şençiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

"HEM TORUNUMU HEM DE OĞLUMU KANLAR İÇİNDE BULDUM"

Torunun ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamayan Sami Şençiçek, eşinden boşandıktan sonra yeniden evlenen oğlu Fatih Şençiçek’in alt katta oturduğunu, torunları Erdem Sami ile Deniz’in (14) kendisiyle yaşadığını söyledi. Diğer büyük torunu Onur Arda’nın ise amcası Fuat ile anlaşamadığı için bir süredir babasının yanında kaldığını ifade eden Sami Şençiçek, “Oğlum Fuat'ın, psikolojik sorunları vardı. Hastaydı. Tedaviyi kabul etmiyordu. Kullanması gereken ilaçları ise bırakmıştı. Bizimle kalan yeğenlerini ise çok seviyordu. Gece, bağırma ve gürültü sesleriyle uyanıp odaya girdiğimde hem torunumu hem de oğlumu kanlar içinde buldum. Şok oldum. Oğlumun, torunuma neden saldırdığını bilmiyorum" dedi.

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"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM AMA İSTİSMARI KADİR YAPTI"

Fuat Şençiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Adam öldürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen habercilere önce yeğenini öldürmediğini söyleyen Fuat Şençiçek, ardından "Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım. Kadir yaptı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet şizofreni Yalova
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