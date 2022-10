Yan etkileri çok çirkin! Her gün yerseniz başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre, haftada üç porsiyondan fazla kırmızı et yememelisiniz. Bundan daha fazlasını tüketirseniz, bazı olumsuz yan etkiler yaşayabilirsiniz. Her gün kırmızı et yemenin çirkin yan etkileri sağlığınızdan olmanıza neden olabilir.

KALBİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Kırmızı et yerken duyabileceğiniz en yaygın yan etkilerden biri, kalbinize zarar vermesidir. Kırmızı ve işlenmiş etleri sıklıkla tüketenler, kardiyovasküler hastalık (CVD) riskinin artmasına neden olur. Yakın tarihli bir araştırma, her gün bir porsiyon kırmızı et yemenin, % 22 daha yüksek aterosklerotik KVH riski ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

YÜKSEK MİKTARDA DOYMUŞ YAĞ BULUNUR

Doymuş yağlar çoğu hayvansal üründe bulunur. Ve evet, buna kırmızı et de dahildir. Çoğu kırmızı et yüksek miktarda doymuş yağ içerir. Doymuş yağ alımı, vücuttaki LDL kolesterol miktarını yükseltir ve bu da daha yüksek risk ile ilişkili LDL kolesterol miktarını artırır.

KİLO ALIMINA NEDEN OLUR

Doymuş yağın kolesterol seviyelerini bozarak sağlığınıza ciddi bir zarar verebileceği gerçeğinin yanı sıra, daha fazla kaloriye neden olabilir. Ayrıca diyabet ve kanser için önemli bir risk faktörüdür.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KÖTÜ ETKİLER

Kırmızı ette bulunan doymuş yağ hem kalbinizi hem de bağırsak mikrobiyomunuzu bağırsaklarınızda yaşayan ve bağışıklığınız, bilişiniz, sindiriminiz ve daha fazlası üzerinde etkisi olan mikroorganizmalar topluluğu olumsuz etkileyebilir. Kırmızı etin bağırsaklarınız üzerindeki etkisi de kalbinizi etkileyebilir. Sindirim ve emilim sırasında, bağırsak mikropları tarafından üretilen bir metabolitin kardiyovasküler hastalık ile ilişkili olduğu ileri sürülüyor.

ENFLAMASYONA NEDEN OLUR

Kırmızı et tüketimi, kronik hastalık geliştirme riskini artırabilecek inflamatuar biyo belirteçlerle de ilişkilidir. Doymuş yağ içeriği sayesinde kırmızı etin iltihaplanmaya katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Kırmızı etin daha önce iltihaplanma ile ilişkili olan belirli kanserlere de yol açabileceği öne sürülüyor.

SİNDİRİM SORUNLARINA NEDEN OLUR

Kırmızı et yemenin ardındaki tüm tartışmalara rağmen, midenizin neler yapabileceğini nadiren duyarsınız. Uzmanlar, protein kaynağı olan kırmızı et tüketiminin sindirim sağlığını etkileyebileceğini söylüyor. Kırmızı et daha yağlı bir protein olma eğilimindedir ve bu da yağları sindirmekte zorluk çekenler için rahatsız edici gastrointestinal semptomlara neden olabilir.

BÖBREK HASTALIKLARINA NEDEN OLUR

Kırmızı etler kasaptan alabileceğiniz kesimlerden daha fazlasını içerir. İşlenmiş versiyonları, önceden paketlenmiş ve katkı maddeleri ile doldurulmuş, şarküteri tezgahında veya soğutmalı reyonda bulabilirsiniz. Sosis gibi işlenmiş kırmızı etler, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilecek sodyum ve koruyucu maddeler açısından da daha yüksektir. Yüksek sodyum oranı yemeğin tadını daha iyi hale getirebilse de fazlası böbrek sorunları, kilo alımı ve yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilir.