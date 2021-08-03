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Yanan alanlar yapılaşmaya açılacak mı? Mustafa Şentop'tan açıklama

03.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur" dedi.

Yanan alanlar yapılaşmaya açılacak mı? Mustafa Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarını yakından takip ettiğini, valiler, belediye başkanları ve ilgili birimlerle görüşerek bilgi aldığını bildirdi. Şentop, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirterek, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum. Yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonu’nda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyet, yangınların gerçekleştiği mahallerde incelemelerde bulunacaktır. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez" dedi.

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'MİLLETİMİZ ZOR ZAMANDA KENETLENMEYİ BİLİR'

Şentop, Türkiye'nin her zorluğun üstesinden geleceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir. Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir. Milletimiz şundan emin olsun ki; ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır. Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun."

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DHA

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