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  4. Yanan arı kovanlarını söndürmek istemişti! Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu

Yanan arı kovanlarını söndürmek istemişti! Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu

30.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde yanan arı kovanlarını söndürmek isteyen bir kişi yaralandı. Yangın sonucu 60 arı kovanı kullanılmaz hale geldi.

Yanan arı kovanlarını söndürmek istemişti! Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu

Edirne'nin Keşan ilçesinde elindeki tütsüyü düşürmesi sonucu çıkan yangında arı kovanlarını söndürmek isteyen 69 yaşındaki İsmail Bilgin yaralandı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Bal üreticiliği yapan İsmail Bilgin, arı kovanlarını kontrol ettiği sırada elindeki tütsüyü düşürmesi sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede 60 kovana sıçradı.

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BACAKLARI İLE SIRTINDA 2 VE 3'ÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Kendi imkanları ile yangına müdahale eden Bilgin’in bacakları ile sırtında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail Bilgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Yangın, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 60 arı kovanı kullanılmaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.(DHA)

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