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Yangın bölgesinden telefon açıp ısrarla uyardı: Çanakkale'den yürek burkan görüntüler! "Bırakın yanarsa yansın"

23.08.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de dün öğle sularında başlayan orman yangınının ardından çeşitli noktalardan kahreden görüntüler geldi. Yangın sonrası birçok köy boşaltılırken bir vatandaşın yakınlarına telefon açıp "Çıkın köyden, bırak yanarsa yansın" dediği anlar gündem oldu. Yangında çok sayıda hayvan da etkilendi. Korkusu gözlerinden okunan bir köpeğin kediyi korumak için aldığı vaziyet gözleri yaşarttı.

Türkiye Çanakkale'de dünden beri devam eden orman yangınıyla kahroldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Tedbir için 10 köy boşaltıldı. Yaşanan dramın boyutunu gözler önüne seren birçok an sosyal medyanın gündemine geldi.

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Çokça konuşulup paylaşılan görüntülerden birinde bir çobanın telefon konuşması yer aldı. Sabah'ta yer alan görüntüde dumanların kapkara yükseldiği bir noktaya yakınlardan yakınlarına telefon açan çoban, "Çıkın bırakın. Motoru falan bırakın, çıkın köyden. Çıkın, bırak yanarsa yansın. Çıkın köyden. Durma" diyerek sevdiklerini kurtarmak istedi.

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Bir başka görüntüde ise hayvanların yaşadığı korku kameraya yansıdı. Bölgede bulunan bir vatandaş saklanıp sinmiş haldeki bir köpeği, ardından da köpek ile kedilerin koyun koyuna yattığını fark etti. Korkusu gözlerinden okunan köpek kediyi de koruma altına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

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