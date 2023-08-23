Yangın bölgesinden telefon açıp ısrarla uyardı: Çanakkale'den yürek burkan görüntüler! "Bırakın yanarsa yansın"

Türkiye Çanakkale'de dünden beri devam eden orman yangınıyla kahroldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Tedbir için 10 köy boşaltıldı. Yaşanan dramın boyutunu gözler önüne seren birçok an sosyal medyanın gündemine geldi.

Çokça konuşulup paylaşılan görüntülerden birinde bir çobanın telefon konuşması yer aldı. Sabah'ta yer alan görüntüde dumanların kapkara yükseldiği bir noktaya yakınlardan yakınlarına telefon açan çoban, "Çıkın bırakın. Motoru falan bırakın, çıkın köyden. Çıkın, bırak yanarsa yansın. Çıkın köyden. Durma" diyerek sevdiklerini kurtarmak istedi.

Bir başka görüntüde ise hayvanların yaşadığı korku kameraya yansıdı. Bölgede bulunan bir vatandaş saklanıp sinmiş haldeki bir köpeği, ardından da köpek ile kedilerin koyun koyuna yattığını fark etti. Korkusu gözlerinden okunan köpek kediyi de koruma altına almıştı.