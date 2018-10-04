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Yangın çıkan evdeki aileyi "Cesur" köpek kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğu, "Cesur" isimli köpeklerinin havlamasıyla alevlerden kurtuldu - Anne Türkan Gümüş: - "Cesur bizi kurtardı. Adı gibi kendi de cesurmuş. Kapı açık olmasına rağmen alevlerden korkup bizi bırakıp gitmemiş"

Antalya'da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğunu "Cesur" isimli köpekleri havlayarak alevlerden kurtardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkan Gümüş ve çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ın (2) yaşadığı Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'ndeki evde prizde unutulan şarj aleti alev alınca yangın çıktı.

Anne ve 3 çocuğu uyuduğu sırada "Cesur" isimli köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasıyla önce 5 yaşındaki Emirhan, ardından da anne Türkan Gümüş uyandı. Gümüş, çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Anne Türkan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta olduğu için sabaha karşı uyuduğunu söyledi.

Telefonu geceden şarj olması için prize taktığını anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Köpeğimin sürekli havladığını fark ettim. Gözümü açarken Emirhan da 'Anne yangın var.' diye beni uyardı. Panikle kalktım. Çocuklarımı ve köpeğimi dışarıya çıkardım. Oğlum kendisini köpeğin uyandırdığını söyledi. Cesur bizi kurtardı. Adı gibi kendi de cesurmuş. Kapı açık olmasına rağmen alevden korkup bizi bırakıp gitmemiş. İyi ki bakmışım, iyi ki beslemişim. Köpeğimiz bize çok sadıkmış. Bütün eşyam yandı.

Eşimden bir yıl önce ayrıldım. Ailem, kaçarak evlendiğimiz için bizi kabul etmeyince tek başımıza kaldık. Devletin verdiği yardım parasıyla geçiniyorum. Bütün eşyamı da komşularım vermişti. Onlar da yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarımı yalnız bırakamıyorum. Bırakabilsem her işi yaparım, temizliğe giderim. Çocuklarım için hayatta kalma mücadelesi vermek zorundayım. Kendim için değil ama çocuklarım için yardım bekliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
cesur itfaiye Kepez yangın

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