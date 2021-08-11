HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yangın kabusu sonrası sesi titreyen Yunan bakan yardımcısı, özür diledi

Yangın kabusu sonrası sesi titreyen Yunan bakan yardımcısı, özür diledi

11.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlığa ilişkin sorusu karşısında, istifa talebinde bulunduğunu söyledi ve sesi titreyerek özür diledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür dileyip ve hataların tespit edilerek düzeltileceğine söz vermesinin ardından bir açıklama da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'dan geldi.

İSTİFA SİNYALİ

Eğriboz Adası'ndaki yangınlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığına ilişkin sorularını yanıtlarken sesi titredi. Hardalias, "İstifam başbakanın çekmecesinde" dedi.

Yerel gazete Star.gr'nin yayınladığı görüntülerde, kaybedilen her canın 'kalplere darbe vurduğunu' söyleyen Hardalias'ın halktan özür dilerken sesinin titrediği görüldü.

Hardalias, "Kaybedilen her ev hepimiz için bir trajedidir. Ama bildiğim tek şey, son günlerde bu savaşın şiddetlendiği ve günler boyunca hepimiz uykusuz kaldığı" dedi.

YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN KABUSU

Temmuz ayının sonundan bu yana, Yunanistan genelinde güçlü rüzgarlar ve sıcak hava dalgasının körüklediği 580'den fazla yangın çıktı. Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da ise alevlerle mücadele devam ediyor. Adada yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

Yunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenlediYunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenledi

İki gün önce de Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtmişti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euro'luk ek bütçeyi onayladığını duyuran ve özür dileyen Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini açıklamıştı.

Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştüYunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölümAntalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölüm
Almanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişAlmanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Almanya'dan flaş Afgan kararı: Askıya alındıAlmanya'dan flaş Afgan kararı: Askıya alındı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.